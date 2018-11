Lepší kamiony v Praze, než na vesnici. Magistrát zřejmě ustoupí od zákazu

V Praze loni v létě odhlasovali zákaz vjezdu kamionů do města v­ nejtvrdší variantě. Ta nákladním autům s délkou přesahující 12 metrů zapověděla sjíždět z nedokončeného okruhu na území města a zakazovala jim i průjezd po Jižní spojce a­ Štěrboholské radiále a po Spořilovské ulici.

Zákaz vjezdu na komunikace, které propojují dálnice ve směru na Brno, Hradec Králové a Mladou Boleslav, měl zlepšit životní prostředí v hlavním městě a přinutit stát urychlit výstavbu chybějící části Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a ­D11 u Černého Mostu. Vedlejším dopadem by ale bylo to, že kamionový provoz by se přesunul na silnice nižších tříd.

Nemůžeme být tak sobečtí a vyhnat kamiony najednou do malých obcí ve Středočeském kraji a dělat, že to není náš problém, řekl MF ­DNES náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Tři tisíce kamionů denně

Posledním dostavěným úsekem Pražského okruhu u Modletic projede ve všední den více než tři tisíce kamionů (podle posledního sčítání dopravy v roce 2016). Lze proto předpokládat, že podobné množství nákladních aut se ve všední dny vydává i severním směrem, kde Pražský okruh doposud chybí.

Všechna tato vozidla by pak musela hledat alternativní trasy. „Pokud by byla Jižní spojka uzavřena, hledaly by kamiony cestu všude kolem po silnicích, které pro ně nejsou určeny. Docházelo by k ucpávání na více místech, nejbližší trasou z D1 na D11 by byla komunikace 113 přes Chocerady a Ondřejov,“ uvedl generální tajemník Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.

Jižní spojka a Spořilovská nicméně neslouží jen jako náhrada za chybějící úsek okruhu mezi D1 a D11. Trasu využívají všichni, kteří přijíždějí do města po plzeňské D5 a směřují na severovýchod, a stejně tak doprava plynoucí ze severní ústecké dálnice D8 či mladoboleslavské D10, která míří na D1.



Spořilovská ulice by se kvůli hustému automobilovému provozu, který obtěžuje obyvatele okolních domů, měla postupně přesunout do plánovaného tunelu za přibližně 3,3 miliardy korun. Výstavba by měla začít do roku 2021, tunel dlouhý jeden a půl kilometru má být hotov během čtyř let.

Každopádně zmíněné obce Chocerady, Ondřejov a další na trase by se nárůstu kamionové dopravy bránily podobně, jako to udělaly například středočeské Říčany. Ty zakázaly vjezd kamionům těžším než dvanáct tun ještě dříve než pražští radní.

Spor města a ministerstva

Zákaz vjezdu kamionů do Prahy má historické kořeny ve sporu magistrátu s ministerstvem dopravy. Resort totiž v roce 2016 vyřadil chybějící dvanáctikilometrový úsek obchvatu Prahy – označovaný jako stavba 511 – z vládních prioritních projektů.

Kvůli tomu musel investor u roky odkládané stavby zopakovat celý proces posuzování dopadu projektu na životní prostředí, takzvaný proces EIA. U ostatních devíti staveb, které byly lépe připravené, stačilo kladný posudek obnovit ve zjednodušeném řízení.

Původně měl zákaz vjezdu kamionů platit už od začátku minulého roku, bývalému pražskému vedení se ale pro něj nepodařilo získat nezbytný souhlas policie a dopravních úřadů.

Právě v tomto bodě nejspíš nařízení definitivně narazí, protože ze strany 27 silničních úřadů, které se ke kamionovému zákazu musí vyjádřit, chodí především zamítavá stanoviska. Podle Scheinherra je tak velice pravděpodobné, že oslovené úřady návrh odmítnou a nová pražská rada bude rozhodnutí respektovat.

Čekání na Pražský okruh

Zatím poslední část stále nedokončeného Pražského okruhu se řidičům otevřela před osmi lety. Šlo o­23 kilometrů dlouhý úsek propojující plzeňskou dálnici D5 a Brněnskou D1.

Z celkových 83 kilometrů, což je celková délka chystaného obchvatu Prahy, tak byla zprovozněna necelá polovina. Další rozšíření o­ úsek do Běchovic a k Černému Mostu má být podle optimistického předpokladu otevřen v roce 2021.

Na konci minulého roku dostalo Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, nový kladný posudek EIA. Pokud ale má stihnout termín, musí během necelých tří let získat územní i stavební povolení, vysoutěžit stavební firmu a vykoupit všechny potřebné pozemky. S vykupováním přitom úředníci ještě ani nezačali. Kromě jihovýchodní části mezi Běchovicemi a D1 chybí také severozápadní úsek mezi Ruzyní, Suchdolem a Březiněvsí.