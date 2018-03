Prostě to postavíme. Praha oprášila myšlenku stavby metra až na letiště

„Žádáme, aby vláda deklarovala, že je železnice na letiště a do Kladna národním zájmem a že ji stát zaplatí i bez evropských dotací,“ říká náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD), který se jednání v úterý zúčastní.

„Stát je dost bohatý na to, aby to mohl zaplatit ze svého. Bojíme se, že za pět let z plánů zase nebude nic,“ dodává náměstek. Ministerstvo změny v projektu nepřipravuje, nemělo by tedy dojít k dalším průtahům. „Stále trváme na plánované modernizaci trati v současné stopě,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

Ministerstvo s městem jedná o změnách v územním plánu. Nedávno se například podařilo vyřešit úsek mezi nádražím Praha-Bubny a plánovanou zastávkou Praha-Výstaviště.

Metro je hloupost, říká expert

Nápad vést metro na letiště se ale příliš nezamlouvá Vladimíru Pušmanovi z Fakulty dopravní ČVUT.

„Výsledná trať by byla výrazně delší než současná cesta s přestupem na autobus. Díky tomu bychom znevýhodnili rychlost metra. Negativní efekt by se v budoucnu prohloubil při zprovoznění železnice, které by metro nemohlo časově konkurovat. Draze vybudované spojení by se tak stalo neatraktivní,“ myslí si Pušman. Podle předběžných propočtů pražského dopravního podniku by nová trasa metra stála 27 miliard a hotovo by bylo za jedenáct let (podrobnosti v článku Protažení metra na letiště by stálo 27 miliard).

Místo metra navrhuje Pušman levnější variantu, tramvaj. I tak by ale šlo o dočasné řešení, hlavní je podle Pušmana vlak. „Železnice zajišťuje rychlé a nepřetržité spojení letiště i s dalšími místy v Česku. Ne každý, kdo přiletí na letiště, míří do Prahy,“ zdůrazňuje.

Podle pražského náměstka Dolínka by i přes tyto argumenty letištní metro plnilo svůj účel. „Nikdo neočekává, že z letiště pojede do centra čtvrt hodiny,“ myslí si náměstek a dodává, že délka „nebude na škodu“. Na trati by byly přestupy na další spoje, což by dle něho ulevilo pozemní dopravě. Praha nemá ani strach o výkupy pozemků, které komplikují výstavbu trasy metra D. U terminálů jsou vlastněny přímo letištěm a třeba na Bílé Hoře patří městu. Klíčovou otázkou je ale čas.

Nejnovější odhady mluví o tom, že první vlaky na letiště vyjedou na přelomu let 2028 a 2029. Když však ministerstvo Prahu nepřesvědčí, že tento termín dodrží, město se pustí do budování metra. V krajním případě tak hrozí, že by časem na letiště jezdil jak vlak, tak podzemní dráha.