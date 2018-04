Obchody a kanceláře za 10 miliard. Projekt Masarykova nádraží vyjde na víc

„První náklady jsme odhadovali pouze podle studie architektky Zahy Hadid. Když jsme ovšem začali připravovat první konkrétní projekt, číslo nákladů začalo růst pod rukama,“ řekl iDNES.cz mluvčí Penty Ivo Mravinac. Deset miliard je podle něj horním limitem.

Původní studie, kterou Penta představila v roce 2016, vznikala na základě dohody s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a počítala se zastavěním všech nevyužitých území v okolí pražského Masarykova nádraží. Penta však není jediná, kdo chce lukrativní pozemky využít. Vlastník jednoho z brownfieldů - ČSAD Praha holding - plánuje stavět na svém pozemku pod magistrálou vlastní kancelářskou budovu.

Podle Penty by to však nemělo ovlivnit původně prezentované rozložení veřejných prostor včetně náměstí – tedy až na to, že výsledný developerský projekt bude mít o jednu budovu Zahy Hadid méně. „Podle současného stavu to tak opravdu vypadá,“ uvedl Mravinac.

Velkostavba má zelenou

Jinak ale takzvanému kopnutí do země již nic nebrání. Penta v polovině března získala od Českých drah ostrůvek mezi kolejemi, magistrálou, a Hybernskou ulicí. Na parkovišti České pošty, ze které podle serveru Seznam zprávy zaplatila 100 milionů korun, plánuje vybudovat hotel. Ten by přes plánované zastřešení kolejiště Masarykova nádraží do budoucna propojil Hybernskou ulici s ulicí Na Florenci.

Developer chce multifunkční kancelářský a obchodní komplex začít stavět na začátku druhé poloviny příštího roku. Pro stavbu první ze série budov nyní připravuje dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, platnou studii EIA posuzující vliv na životní prostředí již investor má.

„V současné době lze jednoznačně mluvit o realizaci tří staveb. První budovy od Zahy Hadid podle ulice Na Florenci, další stavba bude na křižovatce ulic Hybernská-Opletalova, kde vážně uvažujeme o hotelu. Třetí stavba bude věcí SŽDC - třebaže podle původní studie Zahy – jedná se o přestřešení kolejiště, které propojí lokalitu u Hlavního nádraží s Florencí a Karlínem,“ potvrdil iDNES.cz Mravinac. Podle pražského institutu plánování nebude budova hotelu díky své menší velikosti potřebovat EIA. Nebude však z dílny architektky Zahy Hadid – vznikne pod taktovkou studia Schindler Seko.

Kachlíky i mince

V okolí Masarykova nádraží v současnosti ještě probíhá archeologický výzkum, který má skončit v závěru dubna. Odborníci z firmy Archaia Praha pracují na ploše zhruba 6000 metrů čtverečních, kterou ze severu ohraničuje ulice Na Florenci, z jihu nádraží, a z východu zbytky hradeb.

„Kontinuálně přibývá nálezů, kterých je už okolo 350 banánových beden. Nejatraktivnější jsou stále především nálezy kamnových kachlů se zdobenými čelními stěnami. Nic nenasvědčuje tomu, že by něco (z naší strany) mělo zabránit pokračování stavby dle projektu investora,“ řekl iDNES.cz Martin Vyšohlíd, který průzkum vede. Mezi další nálezy patří historické mince z období 15. do 18. století nebo zlomky keramických nádob.

Spuštění dalších fází projektu bude potom záležet na změně územního plánu v městské části Karlín. U každé z nich lze očekávat, že od získání stavebního povolení do kopnutí do země uplynou dva roky.