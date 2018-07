Kozel by se mohl vařit i v Japonsku, zvažuje Prazdroj

Plzeňský Prazdroj uvažuje o tom, že by se část objemu Velkopopovického Kozla, určená pro asijský trh, vařila pod licencí v Japonsku. Šlo by o první přímý vstup Prazdroje do domovské země své mateřské společnosti Asahi.