Pražské letiště chce být jako v Dubaji. Sveze vás autem bez řidiče

Letiště Václava Havla Praha se chce pustit do testování samořiditelných aut. Cestujícím by tato vozidla měla zkracovat cestu mezi oběma pražskými terminály, zkrátka jezdit v místech mimo běžný silniční provoz.

Podle předsedy představenstva letiště Václava Řehoře je už vyhlídnutý i konkrétní model. V ideálním případě by letiště rádo pořídilo stejný typ, jaký vozí cestující na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, tedy desetimístné vozítko EZ 10. Definitivně zatím rozhodnuto není. Velkou roli ve výběru konkrétního modelu budou mít nakonec finance.

„Hledáme v tuto chvíli vhodného partnera, se kterým by bylo možné uskutečnit testovací provoz těchto zařízení,“ uvedl mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň. Plán naskočit na vlnu vývoje samořiditelných aut oznámila česká vláda před rokem, když schválila projekt vybudování státního polygonu, kde by se tyto technologie mohly zkoušet. Kromě toho existuje ještě projekt německé automobilky BMW, která chce vystavět vlastní zkušební okruh na bývalé výsypce dolu Antonín u Sokolova. Třetím projektem je záměr investiční společnosti Ecolade. Ta chce vytvořit veřejný zkušební okruh ve Stříbře u Tachova.

Zatím není zákon

Proti všem těmto projektům, které jsou doposud na papíře, má pražské letiště výhodu v tom, že jeho testovací dráhy už stojí. Problémem je zatím chybějící zákon, který by letišti umožnil autem bez řidiče převážet cestující.

„V první fázi by nám stačilo, aby v každém vozidle byl navíc ještě šofér, který by v případě jakékoliv komplikace převzal řízení,“ řekl MF DNES Řehoř. Teprve až se bezpečnost takovéhoto provozu vyzkouší, přišla by na řadu možnost uvažovat o tom, že bude provoz vozidla stoprocentně autonomní a že se vůz podívá i do běžného provozu. V poslanecké sněmovně čeká na projednání novela zákona o pozemních komunikacích, která má umožnit provoz metra nebo vlaků bez řidiče.

„Chceme to nejprve projednat s kolegy poslanci a poté se obrátit i na ministerstva, aby na základě této novely mohly jezdit i auta bez řidiče,“ uvedl předseda podvýboru pro letectví Petr Dolínek. V první fázi by toto povolení platilo pouze pro neveřejné komunikace. Legislativa by tedy umožňovala provoz v uzavřených areálech, jako je právě areál letiště, výrobního závodu nebo univerzity.

Do Sněmovny v prosinci

Ještě v průběhu prosince chtějí poslanci zákon umožňující omezený provoz vlaků a aut bez řidiče projednat v prvním čtení. V ideálním případě by tak mohla novela nabýt účinnosti už v první polovině příštího roku. Kromě pražského letiště na ni totiž čeká výrobce železniční zabezpečovací techniky AŽD Praha. Ten nyní pracuje na prototypu samořiditelného vlaku, který chce začít zkoušet na švestkové dráze mezi Lovosicemi a Mostem.