Svatba prince Harryho a Meghan Markle je pro království dobrý byznys

Svatba prince Harryho s herečkou Meghan Markle by mohla přinést britské ekonomice zhruba půl miliardy liber (14,4 miliardy korun), a to zejména díky přílivu turistů a výdajům Britů na oslavy. Vyplývá to podle agentury Reuters z odhadů poradenské společnosti Brand Finance.