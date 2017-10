Inspirace v Německu. Prioritní stavby určí zákon a bude jediné řízení

Politiky trápí pomalá výstavba dálnic. Exministr dopravy z ODS Zbyněk Stanjura přišel s tím, že by pomoci mohla inspirace u sousedů v Německu. Zákon by určil klíčové stavby, které by měly prioritně zelenou a jejich stavba by měla probíhat rychleji. Podle šéfa ANO Andreje Babiše jsou lidé frustrovaní z toho, že nemáme dálnice.