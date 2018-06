Stamiliony na obzoru. Přístavy chtějí z dotací stavět jeřáby i sklady

Z nového programu by provozovatelé říčních přístavů mohli čerpat peníze na složitější vybavení, jako jsou jeřáby a různé překladače zboží, lodní výtahy, nebo je využít na stavbu skladů.



V současnosti už má ministerstvo připravený materiál, takzvanou notifikaci, který plánuje zaslat Evropské komisi ihned po zahájení prvního programu. „Mohl by se rozeběhnout na přelomu června a července,“ uvedla mluvčí ministerstva Lenka Rezková. Kolik peněz na pořízení přístavních technologií, skladovacích prostor nebo například na osvětlení a oplocení přístavních ploch budou moci provozovatelé z evropských dotací získat, zatím není zřejmé.

Podle lidí z oboru by program měl smysl, pokud by v něm bylo opět alespoň 500 milionů korun, tedy stejně jako původní výzva. Evropská unie přitom Česku přislíbila mnohem větší balík peněz na podporu říční plavby. K rejdařům a přístavům se však doposud dostal jen zlomek.

Aktuální období (2014–2020) Operačního programu Doprava počítalo pro lodní dopravu v Česku s částkou 1,8 miliardy korun. „Tyto peníze už ale na účtech neleží, dopravní resort je využil na jiné druhy dopravy,“ uvedl předseda sekce vodní dopravy při Svazu dopravy a ředitel rejdařství ČSPL Milan Raba.

Zbývá málo času

Podle něj tak zatím není jisté, že přístavy z druhého programu nějaké peníze dostanou. Úřady totiž vyplýtvaly polovinu času, během kterého mohou evropské peníze na dotace do přístavů využít. Toto období končí v roce 2020, ale práce na druhé fázi jsou zatím v začátcích.

Zdržení způsobilo mimo jiné dohadování českých a unijních úřadů o tom, které infrastrukturní stavby může ministerstvo dopravy proplácet v prvním balíku, tedy za zmíněnou půl miliardu korun, a které budou muset být obsaženy až v druhé výzvě. Definitivní odpověď z Bruselu dostalo Česko až letos v březnu, což oba programy o několik měsíců zpozdilo.

„Další až roční zdržení si podle předchozích zkušeností vyžádá notifikace programu,“ uvedl předseda představenstva společnosti České přístavy Miloslav Černý.

Čeští úředníci tak dotaci na jeřáby a další techniku budou moci zpracovávat až v průběhu roku 2019, tedy rok před koncem období, během kterého se mohou evropské dotace využívat. „Hrozí, že program skončí dříve, než se pořádně rozeběhne,“ dodal šéf společnosti, která provozuje přístavy například v Mělníku nebo Ústí nad Labem.

Tím by přišly vniveč peníze, které provozovatelé už vynaložili do jednotlivých modernizačních projektů. Například v ústeckém přístavu se s příslibem evropských peněz pustili do osmi stavebních projektů, pro které si nechali zpracovat dokumentaci. Nezbytné papíry pro stavbu nového kotviště pro velké nákladní lodě vyjdou zhruba na milion korun. Přístavy tak nemají jistotu, že se jim tyto investice vrátí.



Kromě dotací trápí rejdaře výpadky plavby způsobené nepřízní počasí. V letošním roce je podle Milana Raby Labe nesplavné od dubna. Dříve vláda za sucho slibovala kompenzace. Rejdaři by tak mohli lodě naložit menším množstvím zboží a s nižším ponorem plout i během suchých letních měsíců. Přestože EU tento druh podpory posvětila v roce 2006, české ministerstvo dopravy program stoplo. Šéf lodní sekce proto plánuje poslat dopis premiérovi Andreji Babišovi, ve kterém jej chce požádat o finanční podporu pro skomírající plavbu.