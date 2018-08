WTF? LOL! Procter & Gamble si chce registrovat populární zkratky

Co mají společného anglické zkratky FML (fuck my life, slušně přeloženo: kašlu na život), LOL (laughing out loud, řvu smíchy), NBD (no big deal, to neva) a WTF (what the fuck, co to sakra je)? Kromě toho, že jde o nejpopulárnější zkratky používané v internetové komunikaci, jde také o akronymy, na které chce získat ochrannou známku skupina Procter & Gamble.

Výrobce spotřebního zboží od menstruačních vložek Always přes mýdla, zubní pasty a čistící prostředky až po léky na chřipku a nachlazení Vicks podal žádost u amerického patentového úřadu v dubnu, píše britský list Independent.

Podle toho, co uvádí v žádostech, by rád fráze využil v marketingu na tekutá mýdla, prostředky na mytí nádobí, pomůcky na čistění povrchů a osvěžovače vzduchu. Zřejmě se tak pokusí oslovit lidi z generace mileniálů, kteří oblíbené zkratky při komunikaci běžně používají.

Tablety nemají být „k nakousnutí“

Jeden z výrobků Procter & Gamble se nedávno stal objektem zájmu mladých ve videovýzvě Tide Pod Challenge. Tisíce náctiletých riskovaly vážné onemocnění nebo dokonce smrt, když se natáčely, jak pojídají gelové tablety na praní prádla.



Američtí politici poté začali volat po nařízení, podle kterého by tablety nesměly vypadat tak lákavě. Například členka dolní komory parlamentu státu New York Aravella Simotasová napsala firmě dopis, v němž žádá, aby prací tablety přestaly připomínat bonbony, nebo aby je firma stáhla z prodeje. Podle dopisu byly tablety v roce 2017 příčinou zdravotních potíží u 10 570 lidí a od roku 2012 kvůli nim zemřelo šest lidí s demencí.