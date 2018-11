ANKETA: Zavírat, či nezavírat? Zákaz prodeje o svátcích dělí poslance

Jaroslav Faltýnek Předseda poslaneckého klubu ANO

ANO pro původní zákon nehlasovalo. Teď podporujeme návrh Patrika Nachera, který by z něj vyjmul velkoobchody. Původní argumentace, aby rodiny s dětmi netrávily svátky v obchodech, je v těchto případech lichá. Například do Makra děti vůbec nesmí. Navíc se malé obchody a restauratéři musí někde zásobit i o svátcích, a většina z nich to dělá právě ve velkoobchodech.

Alexandra Udženija 1. místopředsedkyně ODS

Omezení otevírací doby o svátcích je nesmysl, který je třeba zrušit nebo aspoň zmírnit. Zavázali jsme se v programu, že budeme prosazovat osekání zbytečně byrokracie. A hodláme své slovo dodržet.

Jakub Michálek Předseda poslaneckého klubu Pirátů

Já osobně se zákazem nesouhlasím, jak jsem říkal již před volbami. To je můj osobní názor. Náš klub se však shoduje, že by zaměstnanci měli mít vyšší bonus za práci o svátcích, a že by jim nemělo být nuceno náhradní volno.

Radim Fiala Předseda poslaneckého klubu SPD

K této problematice se teď nemůžu vyjádřit, budeme to v klubu ještě projednávat.

Pavel Kováčik Předseda poslaneckého klubu KSČM

My jsme podpořili tu verzi, která je teď platná. Nehodláme to ani rozšiřovat, ani zužovat. Tendence rozšířit množství svátků, o kterých by se nemělo prodávat, se u nás nesetkaly s pochopením.

Jan Chvojka Předseda poslaneckého klubu ČSSD

Domníváme se, že i prodavači v supermarketech by měli mít možnost prožít například Vánoce se svými rodinami, a proto nepodporujeme uvolnění stávajících pravidel. Navíc by nemělo politickou logiku, abychom nyní podporovali rozvolnění pravidel, která jsme se snažili prosadit dlouhá léta.

Jiří Mihola 1. místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL

Připravuji pozměňovací návrh, podle kterého by se omezení prodeje týkalo všech státních svátků. Díky tomu by se zamezilo zmatku, chaosu, který mohou někdy nakupující cítit.

Miroslav Kalousek Předseda poslaneckého klubu TOP 09

V tuto chvíli je zákon otevřený návrhem na oddělení velkoobchodu a maloobchodu. My jsme proto předložili návrh na jeho zrušení. Nechceme nikomu nařizovat, že musí mít otevřeno, ale nevidíme důvod, abychom mu to zakazovali. Kdy kdo bude mít otevřeno nebo zavřeno je jeho svobodné podnikatelské rozhodnutí a stát mu to nemá nařizovat. Navíc nikdy nebyla pořádně zdůvodněna ta pro mě poměrně komická hranice 200 m² prodejní plochy.

Jan Farský Předseda poslaneckého klubu STAN

Ten původní zákon, na uzavření obchodů nad 200 metrů, jsme jako strana nepodporovali. Kdyby se teď mělo hlasovat o něm, byli bychom proti. Zároveň si však nemyslím, že ten zákon nějak škodí nebo ubližuje. Není dobré něco schválit, a hned to zase rušit, je to pak takové ode zdi ke zdi. O tom bude naše debata, jestli by se to raději nemělo nechat nějakou dobu spát.

Co na zákaz prodeje říkali před jeho platností oslovení zákazníci: