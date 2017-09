Česko je montovna. Mohou za to pobídky Zemanovy vlády, říká ekonom

Přestává být východní Evropa včetně České republiky levná? Jakou konkurenční výhodu si držíme oproti zemím na západě?

Výhodu už jsme opravdu poztráceli. Naše pracovní síla v České republice je sice levnější než v Německu, Francii a Rakousku, ale zároveň méně výkonnější. Prostor pro rychlý růst mezd se už do značné míry vyčerpal, protože lokální firmy jsou stejně ziskové jako západoevropské firmy. Když budete zvyšovat náklady formou růstu mezd, budete méně ziskoví a výrobu se vyplatí přestěhovat z východní Evropy buď zpátky domů nebo někam dál na Východ. Pokud bude silný růst mezd pokračovat, firmy se začnou poohlížet po levnější pracovní síle jinde v zahraničí nebo začnou uvažovat o tom, že čím dál rychleji nahradí levnou pracovní sílu robotizací.

Balení kufrů je ekonomická teorie nebo je to už vidět?

Zatím se to neděje. Aktuálně se prostor pro levnou pracovní sílu vyčerpal. Růst mezd je rychlý až v poslední době a firmám se nevyplatí okamžitě si balit kufry a stěhovat. Ale kdyby to pokračovalo, řada firem o tom začne přemýšlet.

Jak jsme na tom v České republice s produktivitou práce?

Problém je ve struktuře české ekonomiky. My jsme, jak se občas trochu hanlivě říká, montovna Evropy. Máme nejnižší hrubou marži ve srovnání s jinými zeměmi. U nás se provádějí nejméně kvalifikované a nejlevnější pracovní úkony. Příkladem je autoprůmysl: vůz se vymyslí v zahraničí, díly se k nám dovezou a zde se automobil jen smontuje. Potom se odveze do zahraničí, kde se prodá. Jsme na spodku výrobního cyklu. Výrobní činnosti s vyšší přidanou hodnotou bohužel v České republice příliš nejsou.

Vidíte větší hrozbu v růstu mezd ve státním nebo soukromém sektoru?

Hrozba veřejného sektoru je taková, že přilévá olej do ohně. V určitých segmentech si veřejný a soukromý sektor konkurují. Přetahují si zaměstnance a pokud ve veřejném sektoru velmi rychle přidává, tak buďto státní sektor přitahuje lidi ze soukromého sektoru a lidí je málo, nebo to vede k tomu, že soukromé firmy musí dorovnat státní platy a přidávat podobně. Je tady trochu populistická předvolební mzdová politika vlády, která zbytečně přilévá olej do ohně.

Jak hrozícímu odlivu firem čelit? Mohou pomoci štědřejší investiční pobídky pro zahraniční firmy?

Investiční pobídky tuto situaci trochu způsobily. Pobídky, které vymyslela Zemanova vláda na přelomu tisíciletí, byly navrženy tak, aby velmi rychle snížily nezaměstnanost, ale na druhou stranu přitáhly firmy, které u nás drží výrobu s nízkou přidanou hodnotou.

Investiční pobídky jsou spoluviníkem toho, že jsme montovna. Teď se připravuje nový systém investičních pobídek, kde nebude akcentován primárně problém nezaměstnanosti, ale právě vyšší přidané hodnoty. Aby se u nás nejen montovalo, ale i vymýšlelo. Pobídky je třeba změnit a mohou přispět k tomu, aby se situace zlepšila. Bylo by také dobré, aby se české odbory a firmy inspirovaly tím, jak to funguje v Německu. U nás je vyhrocená válka, ale v Německu dovedou obě strany spolupracovat, dívat se dopředu a ne jen na ambice některých svých lídrů.

Jaká krátkodobá řešení máme, abychom předešli odlivu firem kvůli dražší práci?

Prostředky jsou. Namísto toho, aby se navrhovaly nesmysly jako je snižování daně na pivo, tak se dají například snížit daně fyzickým osobám i firmám. Konkurence na globální scéně je velká a dřív či později bude muset ČR uvažovat o tom, jak danit firmy méně, aby je zde udržela. Velkým nešvarem českého daňového systému je i vysoké sociální pojistné. Jeho snížení by pomohlo firmám i zaměstnancům.

Vzniká růstem mezd bublina nebo spirála?

Firmy si pokládají otázku, zda přijímat další zakázky, protože ziskovost už je relativně malá. Buď mají problém ten, že nemají lidi, anebo pokud na trhu jsou, tak jsou tak drahé, že je otázkou, zda přijímat nebo nepřijímat nové zakázky.