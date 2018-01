Česko má desítky problémových projektů, které Unie nezaplatí

Dotace za období 2007 - 2013 ROP Jihovýchod 19,44 mld. Kč přiděleno 29 mil. Kč problémových Známý je případ Farmy Bolka Polívky, která dostala dotaci na dostavbu hotelu a wellness centra ve výši 11 milionů korun. Projekt zkrachoval, stát dostal zpátky jen 1,6 milionu korun. Případ „první bobové dráhy na jižní Moravě“ s dotací 12 milionů korun policie stále šetří. Dráha není v provozu a původní příjemce dotace ji převedl na někoho jiného. ROP Moravskoslezsko 20,28 mld. Kč přiděleno 214 mil. Kč problémových Peníze poslal stát na nákup nových trolejbusů, tramvají a jejich rekonstrukci pro ostravský dopravní podnik. Policie obvinila ostravského lobbistu Martina Dědice z ovlivňování zakázek a braní úplatků. ROP Střední Morava 18,14 mld. Kč přiděleno 100 mil. Kč problémových U většiny z 19 projektů se řeší pochybení při zadávání veřejných zakázek. Ve třech dalších případech pak policie šetří podezření ze spáchání trestného činu – projekty se týkají vzdělávání a cestovního ruchu – kvůli probíhajícímu řízení odmítla rada regionu uvést které. ROP Střední Čechy 15,44 mld. Kč přiděleno 44 mil. Kč problémových Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo, dnes patřící Agrofertu (ze svěřenského fondu Andreje Babiše, premiéra ČR) měl stát 437 milionů, z toho dotace z EU „pro malé a střední podniky“ měla být 42,5 mil. Kč. Nyní se vyšetřuje, zda na ni byl nárok a zda nedošlo ke zneužití pravidel. ROP Severovýchod 18,12 mld Kč přiděleno 194 mil. Kč problémových Známým případem jsou termální lázně v Chrastavě na Liberecku. Část z dotace 121 milionů měla být vyplacena proti dokladům, které neodpovídaly skutečnosti. Kvůli podezření na dotační podvod a úplatky je obviněno jedenáct lidí, mimo jiné iniciátor lázní podnikatel Jan Imlauf a bývalý krajský předseda ČSSD v Libereckém kraji Robert Dušek. OP Lidské zdroje a zaměstnanost 51,25 mld. Kč přiděleno 842 mil. Kč problematických Vyčnívá projekt s očekávanou evropskou dotací milionů korun na pořízení nových IT systémů pro úřady práce z dob exministra Jaromíra Drábka. Antimonopolní úřad zakázky shodil, protože nedošlo k řádnému výběrovému řízení. Náklady na obměnu IT systémů, které přišly nazmar, zaplatil stát. OP Životní prostředí 157,17 mld. Kč přiděleno 156 mil. Kč problémových Policie šetří nebo šetřila projekty na obnovu alejí, městské zeleně a recyklační linku PET lahví. Většinou šlo o podezření na zmanipulování při zadání zakázky. OP Doprava 157,17 mld. Kč přiděleno 40 mil. Kč problémových Policie šetří projekt telematického dohledového systému pro Prahu (tři desítky kamer na monitorování dopravy). OP Technická pomoc, Integrovaný OP 47,44 mld. Kč přiděleno 680 mil. Kč problémových Probíhá trestní řízení ohledně zakázky na IT systém Národní elektronický nástroj, určený pro zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo pro místní rozvoj do něj nalilo podle odhadů půl miliardy korun a doufalo, že od Unie dostane příspěvek 136 milionů. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace 94,2 mld. Kč přiděleno 80 mil. Kč problémových Osm projektů prošetřovala nebo stále šetří policie pro podezření z podvodu. Kromě toho Unie kvůli procesní chybě nezaplatí projekt „systém péče o nadané v přírodních vědách“ a 33,5 milionu tak zaplatil stát. OP Podnikání a inovace 84,27 mld. Kč Řídicí orgán, ministerstvo průmyslu a obchodu, do uzávěrky neodpověděl na dotazy. OP Praha Konkurenceschopnost, OP Praha Adaptabilita 9,64 mld. Kč Do redakční uzávěrky se podrobnosti nepodařilo zjistit. Na oficiálním webu Magistrát hl. m. Prahy nezveřejňuje žádné aktuální informace k OP, zato je zde reklamní proklik na česká a slovenská on-line kasina. ROP Jihozápad 17,12 mld. Kč bez problémů ROP Severozápad 19,12 mld. Kč bez problémů Poznámka: přepočteno kurzem 27 Kč/Euro.