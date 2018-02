Provident Financial postoupil do vyšší ligy. Smí poskytovat úvěry

ČNB o všech licencích musí rozhodnout nejpozději do konce letošního května. Firma, která licenci nezíská, nesmí již poskytovat další úvěry.



Licencování poskytovatelů úvěrů vstoupilo v platnost s účinností nového zákona o úvěru v prosinci 2016. Mezi kritéria patří například důvěryhodnost, transparentní financování, odborná způsobilost nebo minimální počáteční kapitál společnosti.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru zpřísňuje také podmínky pro poskytování úvěrů. Nařizuje povinnost posoudit schopnost spotřebitele splácet úvěr, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů. Zvyšuje odpovědnost poskytovatelů úvěrů a posiluje postavení spotřebitelů na finančním trhu. Vztahuje se přitom na všechny typy úvěrů a půjček, a to včetně mikropůjček do 5 000 korun. Omezuje maximální pokutu za pozdní splácení.

ČNB uděluje licenci na následujících pět let. Po této lhůtě si všichni licencovaní poskytovatelé musí zažádat o její prodloužení.

„Díky přísným kritériím je již nyní poznat výrazné pročištění tuzemského finančního trhu od nepoctivých firem, které svým jednáním často vrhají klienty do dluhových pastí,“ uvedl generální ředitel Provident Financial Petr Šaštinský. Takové jednání podle něj vrhalo špatné světlo i na seriózní finanční instituce. „Některá kritéria licencování se přibližují bankovním standardům, takže věříme, že budou nyní spotřebitelé mnohem lépe chráněni před nechtěným předlužením,“ dodal.

Poskytovatelů či zprostředkovatelů úvěrů bylo před účinností zákona podle odhadů asi 55 000, nový zákon má trh výrazně pročistit. Zákonné požadavky pro licenci jsou kapitál 20 milionů korun, prokazatelnost původu peněz, důvěryhodnost vedení firmy či předpisy upravující podnikání.