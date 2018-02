Průmysl loni vzrostl o 6,2 procenta. Táhla jej domácí poptávka

K růstu přispěla výroba automobilů, elektrických zařízení a elektřiny. Naopak se nedařilo těžebnímu průmyslu, informoval Český statistický úřad. V prosinci tuzemský průmysl zpomalil růst na osm procent z listopadových 8,5 procenta.



Nové zakázky loni proti roku 2016 stouply o 6,6 procenta. Průmyslovým podnikům více pomohla poptávka z ČR. Nové zakázky ze zahraničí se loni zvýšily o 5,3 procenta, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 9,1 procenta. Tržby v průmyslu loni meziročně stouply o 6,5 procenta.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se loni meziročně zvýšil o dvě procenta. Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu loni vzrostla o 6,9 procenta na 31 418 Kč.

V prosinci hodnota nových zakázek meziročně stoupla o 6,8 procenta. Tržby v prosinci naopak meziročně klesly o 0,4 procenta.

Nejúspěšnější odvětví ekonomiky

K meziročnímu růstu průmyslové produkce v posledním loňském měsíci pomohla zejména automobilová produkce, výroba elektrických zařízení a kovovýroba. Snížila se ale produkce u výroby kovů a slévárenství nebo u výroby ostatních dopravních prostředků.

„Průmysl se tak vlastně stal největším a současně i nejúspěšnějším odvětvím české ekonomiky. Jak už naznačily měkké ukazatele důvěry nebo indexy nákupních manažerů nebo dnes zveřejněné nové zakázky, úspěšně vstoupil průmysl i do nového roku,“ uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Dodal, že hlavním problémem, který se v čase neustále prohlubuje, je nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců.

I podle analytika UniCredit Bank Jiřího Poura je nejvýraznější překážkou, která brání firmám ve zrychlení dynamiky produkce, trvající akutní nedostatek pracovních sil, což se projevuje velmi nízkou nezaměstnaností a silným růstem ceny práce.

„V situaci, kdy výroba automobilů v posledních čtyřech letech rostla natolik rychlými tempy je otázka jeho budoucího zpomalení na místě. Z toto titulu předpokládáme, že po téměř šestiprocentním růstu průmyslu v roce 2017 bude jeho celková dynamika v letošním roce mírně slabší, a to kolem 3,5 procenta,“ uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Největší výzvou pro průmysl v tomto roce bude podle analytika Raiffeisenbank Františka Táborského postupný nástup nových technologií a to hlavně v automobilovém průmyslu, který je pro tuzemskou ekonomiku klíčový. „Pokud by místní automobilky nestíhaly světový trend elektrifikace, silně by to zasáhlo celou ekonomiku. K tomu počítáme s dalším posilováním české koruny a silným růstem mezd, které budou místní výrobce tlačit ke zvyšování konkurenceschopnosti. I proto bude jejich situace v tomto roce ztížená ve srovnání s rokem předchozím,“ uvedl. Pro tento rok tak odhaduje, že průmysl mírně zpomalí své tempo růstu na zhruba čtyři procenta.

„Tento rok čekáme mírné zpomalení růstu průmyslové výroby na zhruba 4,5 procenta. Při nedostatku kapacit, rostoucích mzdových nákladech a posilující koruně bude pro průmysl těžké udržet stávající tempa růstu,“ uvedl i ekonom Deloitte Václav Franče.