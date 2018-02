Moc luxusní a drahé. Michelinský kuchař požádal o vyškrtnutí z průvodce

Zdůvodnil to mimo jiné únavou z přemíry luxusu a tím, že nechtěl, aby jídlo bylo pro zákazníky přemrštěně drahé.



Vedení renomovaného průvodce po gastronomických zážitcích, který pro Francii vyjde v pondělí, Sébastienovi Brasovi vyhovělo. Poprvé v historii tak byla vyškrtnuta restaurace na žádost šéfkuchaře.

„Otevřu novou kapitolu svého profesního života, bez hvězd v červeném průvodci, ale stále s velkou vášní pro vaření,“ napsal v děkovném prohlášení adresovaném tvůrcům michelinského průvodce Sébastien Bras, jehož restaurace dostala tři hvězdičky v roce 1999 za jeho otce šéfkuchaře Michela Brase. Sébastien převzal vedení restaurace v roce 2009.

Příliš moc pozornosti

Brasova rodinná restaurace Le Suquet nedaleko městečka Laguiole ve francouzském departementu Aveyron byla dosud jednou z 27 podobných zařízení ve Francii oceněných třemi michelinskými hvězdičkami.

Michelinský průvodce Průvodce Michelin (francouzsky Le Guide Michelin) je série knižních průvodců vydávaných každoročně francouzskou společností Michelin ve více než 12 zemích. Průvodce hodnotí 1-3 hvězdami malý počet restaurací výjimečné kvality. Od roku 1955 průvodce zvýrazňuje také restaurace nabízející dobré jídlo za dobrou cenu, dnes nazvaný jako Bib Gourmand. Podniky musí mít v nabídce menu, které nepřesáhne danou částku. Ve vydání Michelin Guide - Hlavní města Evropy (Main Cities in Europe) jsou oceněné jednou hvězdou i tři pražské restaurace - Alcron na Novém Městě, Degustation Bohéme Bourgeoise a Field na Starém Městě. V kategorii "dobré jídlo za přijatelné ceny" jsou oceněné i další pražské restaurace - Aureole, Divinis, Eska, Maso a Kobliha, Na Kopci, Sansho a SaSaZu. Zdroj: Wikipedia

„Bylo by pro nás těžké mít v průvodci restauraci, která tam nechce být,“ uvedla mluvčí michelinského průvodce Claire Dorlandová Clauzelová. Dodala, že je to poprvé, co někdo odchází na vlastní žádost. K vyškrtnutí z tohoto seznamu přistupují jeho tvůrci například tehdy, když šéfkuchař z restaurace odejde, nebo restaurace změní koncept.

Šestačtyřicetiletý Bras oznámil své přání na vymazání ze seznamu už loni v září, tehdy ale nebylo jasné, zda mu tvůrci vyhoví. „Chodí k vám kontroly dvakrát či třikrát do roka a vy nikdy nevíte, kdy přijdou. Každé jídlo, které připravíte, tak může být teoreticky zkontrolováno. A podáváme tak 500 jídel denně,“ vysvětlit Bras. Dodal, že od nynějška chce vařit „s a větší svobodou“ a pod „menším tlakem“.

Podle agentury AFP se v minulosti stalo několik podobných případů, kdy ale šéfkuchař restauraci raději zavřel nebo zcela předělal. Například loni zesnulý francouzský šéfkuchař Alain Senderens změnil a přejmenoval svou tříhvězdičkovou restauraci v Paříži v roce 2005. Zdůvodnil to mimo jiné únavou z přemíry luxusu a tím, že nechtěl, aby jídlo bylo pro zákazníky přemrštěně drahé.