Pracovití Češi. Pětihodinovou pracovní dobu by ocenila sotva polovina

Pětihodinovou pracovní dobu by v rámci svého zaměstnání ocenilo 45 procent Čechů. To ji pasuje mezi nejžádanější z netradičních benefitů, které fungují ve světě. Čtyřicet procent zaměstnanců by ocenilo jako pracovní benefit také neomezenou dovolenou, ukazuje průzkum.