PŘEHLEDNĚ: Bankovní účty pod kontrolou. Startuje revoluce v bankovnictví

Průzkumy ukazují, že mezi zákazníky je o tyto služby zájem. Roste totiž počet lidí, kteří mají účty ve více bankách a ve svých financích se kvůli tomu obtížněji orientují. Změna, která vychází z unijní směrnice PSD2, se ale neuskuteční přes noc. Banky mají na otevření přístupů rok a půl.

„Banky umožní v novém světě svým klientům připojit produkty, které mají jinde, do aplikací a kanálů své hlavní banky,“ říká mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek.

1. K čemu otevření přístupu bude

Kolik klientů mají největší české banky Česká spořitelna - 4 700 000

- 4 700 000 ČSOB - 2 800 000

- 2 800 000 Komerční banka - 1 650 000

- 1 650 000 Moneta Money Bank - 1 000 000

- 1 000 000 Fio banka - 670 000

- 670 000 mBank - 630 000

- 630 000 Raiffeisen bank - 600 000

- 600 000 Air Bank - 515 000

- 515 000 UniCredit - 450 000

- 450 000 Equa bank - 250 000 *odhad

Nová pravidla zjednoduší práci s bankovními účty. Umožní například soustředit údaje o všech bankovních produktech, a to nejen bankovních účtech, na jednom místě. Díky specializovaným aplikacím, jako je třeba Budgetbakers či Spendee, tak mohou lidé získat detailní přehledy o výdajích a hospodaření. Jedna aplikace také umožní zadat platbu z kteréhokoliv z připojených účtů.

„Odhaduje se, že přibližně desetina drobných klientů bank bude do dvou let plně využívat výhody PSD2 a výrazně ušetří na poplatcích za bankovní služby. Do roku 2020 tak banky mohou přijít až o deset procent svých příjmů za transakční poplatky,“ říká Adam Šoukal, šéf Platební instituce Roger, která se zabývá financováním firem.

2. Kdy budu moci novinku využít

Samotné banky mají určitý náskok. Už příští týden například umožní Banka Creditas do svého internetového bankovnictví integrovat běžný účet vedený u Fio banky. „A již brzy chceme nabídnout napojení účtů dalších bank,“ říká provozní ředitel Creditas Kamil Rataj.

Něco podobného chystají také ostatní banky. Například Česká spořitelna chce drobným klientům umožnit přístup k účtům ostatních bank prostřednictvím internetového bankovnictví George v polovině roku. Mluvčí spořitelny Filip Hrubý říká, že multibanking umožní vylepšit finanční poradenství.

Nebankovní aplikace, které budou chtít přistupovat k datům klientů, se nejprve budou muset registrovat u ČNB. Pokud budou chtít, aby klient mohl jejich prostřednictvím zadávat platby, budou muset být pojištěné alespoň na čtvrt milionu eur.

Pár bank na českém trhu už otevřelo přístup ke klientským datům s předstihem. Například Fio banka jako první už v roce 2012. „Využívají ho především podnikatelé a firmy pro spárování s účetními programy nebo platební systémy, jako je GoPay či PayU,“ prohlašuje mluvčí banky Zdeněk Kovář.

3. Otevřou účty všechny banky na trhu?

Většina bank se do otevírání přístupu nehrne. Některé finanční domy včetně těch velkých spustí v sobotu pouze testovací provoz. „Testujeme zpřístupnění služeb, které jsou součástí směrnice, ale kvůli přetrvávající regulatorní a bezpečnostní nejistotě je zpřístupníme až podle platných a závazných standardů,“ říká mluvčí ČSOB Patrik Madle.

„Jako problematické vnímáme přechodné období, ve kterém sice máme povinnost zpřístupnit informace třetím stranám, nicméně nejsou ještě schváleny klíčové prováděcí předpisy plynoucí ze směrnice EU,“ doplňuje mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Šoukal navíc upozorňuje, že neexistuje žádný postih pro banky, které své rozhraní pro přístup k datům ani po skončení přechodného období neotevřou.

4. Neohrozí otevření přístupu zabezpečení účtů?

Nový systém je výrazně bezpečnější než dosavadní metoda strojového čtení uživatelského rozhraní, takzvaný screen scraping. Ta spočívá v poskytnutí uživatelského jména a hesla třetí straně, což představuje potenciální riziko pro bezpečnost dat.

Přístup přes rozhraní API naproti tomu vyžaduje autorizaci přímo v bance, která vidí, kdo přesně k datům přistupuje, a vše má lépe pod kontrolou. Náklady na otevření systému každé z velkých bank se pohybují v řádu desítek milionů korun.

5. Čeho se ještě nový zákon dotkne

Nový zákon se týká také plateb kartou. Od soboty nebudou moci obchodníci účtovat za tento způsob placení žádný poplatek. Ačkoliv už od něj v poslední době většina obchodníků upustila, podle ministerstva financí ho dosud účtovali například někteří prodejci letenek nebo čerpací stanice.

Navíc se snižuje nejvyšší možná „spoluúčast“ klientů při odcizení, ztrátě nebo jiném zneužití platební karty. Zatímco nyní je tato hranice stanovena na 150 eur, od soboty ponese klient ztrátu maximálně do výše 50 eur, tedy asi 1 300 korun. Obchodníci také nebudou moci blokovat klientům jejich peníze po několik týdnů.