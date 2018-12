Češi přestávají kupovat dárky na sekeru, zadlužování se však nebojí

Pokles zájmu o vánoční půjčky je vlastně dobrá zpráva, odborníci na dluhy před tímto typem úvěru nejvíc varují. Podle jejich zkušeností patří k těm nejrizikovějším. Platí totiž, že se lidé nad jejich pořízením příliš nerozmýšlejí, berou si je bezhlavě a často pak mají problém je splácet.

Průzkum společnosti Kruk, která se zaměřuje na správu pohledávek, ukázal, že se proti loňsku zvedl podíl lidí, kteří vánoční dárky financují průběžně z běžných příjmů, i těch, kteří si na ně několik měsíců dopředu šetří. Proti loňsku se v souvislosti s Vánocemi zadluží jen minimum lidí, nejčastěji jde o mladé lidi do 34 let.



Češi začínají lépe rozumět tomu, co si mohou dovolit

Obecně však zájem o půjčky roste. Rostoucí blahobyt přibližuje Česko „západním“ standardům, lidé začínají brát krátkodobé zadlužení jako součást svého finančního života. „Rychle roste počet lidí, kteří si uvědomují, že nákup postavený na kreditu jim může přinést pohodlí a bezpečí, které jim debetní nákup nedá,“ říká zakladatel služby Twisto Michal Šmída.

Češi se tedy nebojí zadlužit, ale ve větší míře začínají rozumět tomu, co si mohou dovolit, aby se v budoucnu nedostali do problémů se splácením. Dokazuje to i skutečnost, že se bezhlavě nevrhají do půjček určených výhradně na vánoční dárky či k přípravám na sváteční dny.



Konec roku přitom k půjčkám svádí. Pro poskytovatele úvěrů představuje žně, obvykle rozpůjčují více peněz než v jiných obdobích roku. Platí to pro banky i pro nebankovní instituce, u úvěrových společností, které se zaměřují na poskytování nižších částek, je tento sezonní vzestup výraznější.

Radost z dárků na dluh nevydrží

Například na portálu Porovnej24.cz roste v posledních dvou měsících roku proti září a říjnu počet klientů, kteří hledali půjčku na internetu zhruba o polovinu. To však neznamená, že všichni půjčku nakonec uzavřou.

Odborníci obzvlášť před Vánocemi doporučují ostražitost, radost z dárků za cizí peníze vydrží jen pár týdnů. A nejde jen o to sledovat výši úrokové sazby či pravidelnou výši splátky. „U spotřebitelských úvěrů vždy platí, že byste si je nikdy neměli brát na takové zboží a služby, které budete déle splácet než spotřebovávat,“ říká právník dTestu Lukáš Zelený.

Ukazuje se však, že meziročně zájem o úvěry před Vánocemi stagnuje. „Avšak díky dobré ekonomické situaci a nízké nezaměstnanosti si lidé mohou půjčit více peněz. Průměrná výše půjčky se u naší společnosti zvýšila za posledních pět let z 15 na 25 tisíc korun,“ říká mluvčí Provident Financial Ondřej Holoubek.

Stejný trend zaznamenali také u Profi Creditu, a to meziročně o­ 15 ­procent na 12,5 tisíce. „Před Vánocemi si lidé nejvíce půjčují na dárky a vánoční nákupy potravin, alkoholu či dekorací. To se v čase nemění,“ říká šéf společnosti Profi Credit Pavel Klema.

Podle Holoubka z Providentu však nelze říci, že by si lidé půjčovali pouze na vánoční dárky. „U naší firmy slouží typická půjčka ve výši 25 tisíc korun nejčastěji k řešení nějaké nečekané situace. Když se například lidem porouchá topení, volají, že potřebují rychle peníze na opravu. Z půjčky nejdříve zaplatí opraváře a za zbylé peníze teprve nakoupí dárky,“ dodává Holoubek.

Domácnosti v ČR nesplácejí 35,4 miliardy

„Pokles podílu lidí, kteří si půjčují na vánoční dárky, může souviset s lepší ekonomickou situací i se střízlivějším uvažováním při nákupech dárků. Než aby se kvůli nim lidé zadlužili, koupí jich třeba méně,“ říká Jana Žaludová ze společnosti Kruk.



U bank si dokonce lidé půjčují před Vánocemi méně než loni. „Průměrná výše půjček v listopadu a prosinci meziročně klesla. Zatímco loni dosahovala 120 tisíc korun, letos byla 89 tisíc. Jde o kombinaci bankovních a nebankovních úvěrů. Vidíme, že lidé si půjčují celkově více, ale menší částky,“ říká Zbyněk Laisek z Porovnej24.cz.

Lidé nyní také lépe splácejí své závazky. V roce 2014 dosahoval objem nesplácených půjček 60 miliard korun a od té doby setrvale klesá. Nyní domácnosti nesplácejí 35,4 miliard korun, z toho je necelých dvacet miliard za hypotéky. Jde o­ 2,2 procenta bankovních dluhů, což je nejnižší hodnota v historii.

Je to nejen díky lepší ekonomické situaci, podle lidí z trhu pomohla také novela zákona o spotřebitelském úvěru z roku 2017. Kvůli přísnějším kritériím by již zadlužení lidé neměli na půjčky dosáhnout. Navíc zmizela podstatná část nepoctivých poskytovatelů.

„A to, že se domácnostem daří lépe, vidíme také u dlouhodobě problematických dluhů za energie, kde letos počet nedobytných pohledávek poklesl o čtyřicet procent,“ dodává Jakub Zetek, provozní ředitel firmy M.B.A. Finance, která spravuje pohledávky finančních institucí.

Lidé si podle něj také více věří. Nejenže si půjčují peníze a nemají problémy s jejich splácením, domácnosti navíc od začátku roku ušetřily v globálu třikrát tolik, než kolik si nabraly na úvěrech.