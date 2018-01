Putin uvažuje o kryptorublu. Virtuální měnou by se Rusko vyhnulo sankcím

18:33 , aktualizováno 18:33

Rusko hledá způsoby, jak vytvořit „kryptorubl“, který by mu pomohl obejít západní sankce. Kreml, který je ve využívání moderních technologií spíš konzervativní, by se tak připojil k horečce kolem digitálních měn, napsal server Financial Times. Ještě v říjnu Putin hrozil burzám digitálních měn uzavřením.