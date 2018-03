Odstartoval první přímý pravidelný let z Austrálie do Británie, trvá 17 hodin

Pro Qantas bude spojení mezi Perthem a Londýnem zkouškou plánovaného zavedení sítě letů na mimořádně dlouhé vzdálenosti, kterou by chtěla společnost rozvinout do roku 2022. Australský Perth patří mezi nejvíce izolovaná města na světě a je považováno za hlavní město nerostného bohatství Austrálie.

Těží zde firmy BHP Billiton a Rio Tinto, s jejichž akciemi se obchoduje v Austrálii i v Británii. Aby trasa uspěla, musí se jí podařit odolat pravidelnému cyklu rozkvětu a propadu těžby komodit, protože Qantas potřebuje hlavně obchodní cestující, kteří budou ochotni dát přednost kratší cestě, než letu s mezipřistáním v Asii nebo na Blízkém východě.

„Máte sektor nerostných zdrojů na obou stranách, máte banky, máte právníky, kteří všichni chtějí létat rychle a spolehlivě a pohodlně,“ řekl agentuře Bloomberg profesor z univerzity v Sydney Rico Merkert. „Myslím si, že jsou připraveni platit přirážku.“ Těžařské společnosti v západní Austrálii těží více než třetinu světové železné rudy, ale také drahokamy a vzácné kovy. Sektor také podporuje společnosti zaměřené na finanční služby.

Dražší, ale rychlejší

Ne každý je však přesvědčen o budoucnosti trasy. Letadlo letící z Perthu do Londýna bude potřebovat doplnit cestujícími z celé Austrálie, upozorňuje Volodymyr Bilotkach, autor knihy Ekonomika leteckých společností. Let ze Sydney do Londýna přes Perth však podle něj ušetří jen málo času ve srovnání s letem přes Asii nebo Blízký východ.

Mluvčí aerolinek Qantas Andrew McGinnes uvedl, že rezervace na novou trasu jsou vysoké a firemní klienti z východní Austrálie naznačili, že při své cestě do Londýna se zastaví na jednání v Perthu. „Je to velmi konkurenční trh, ale toto je unikátní let,“ řekl McGinnes.

Nicméně analýza doby letu a cen naznačuje, že Qantas bude čelit velkým výzvám. Let třídou business z Perthu do Londýna aerolinkami Qantas v polovině června bude stát 6614 australských dolarů (téměř 105.000 Kč). Let aerolinek Singapore Airlines přes Singapur je o dva a půl hodiny delší, avšak podle internetových stránek Webjet stojí jen 4843 AUD (77.000 Kč).

Úspěch trasy mezi Perthem a Londýnem může položit základy k zprovoznění ještě delších tras do Evropy. „Je to opravdu jen začátek,“ dodává Merkert.

Letoun Boeing 787 Dreamliner společnosti Qantas vzlétl z Perthu v sobotu v 18:50 místního času (11:50 SEČ) a na londýnském letišti Heathrow přistane v neděli kolem 5:10 londýnského času (6:10 SEČ).