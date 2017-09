Autobusy z dálnice D1 nahradíme vlaky, říká Jančura. Míří i do Německa

V minulých letech se Radimu Jančurovi podařilo zvítězit nad jinými autobusovými dopravci u části komerčních meziměstských linek a jeho žluté autobusy s nápisem Student Agency se staly symbolem pohodlného cestování. Teď však musí jeho RegioJet sám bojovat s příchodem agresivní konkurence.

Chystá se proto více zaměřit na oblast železniční dopravy. V příštím roce navíc plánuje rozjet vlastní podnik na vnitrostátní autobusovou dopravu v Německu.

„Vždycky jsem chtěl podnikat jen v Česku a na Slovensku, měl jsem filozofii být raději nejlepší doma než průměrný ve světě,“ říká Radim Jančura. A dodává: „Situace na evropském dopravním trhu se ale rychle mění kvůli příchodu obrovsky silného spekulativního kapitálu. My na to musíme reagovat expanzí do zahraničí.“

V novém jízdním řádu budete vypravovat vlaky mezi Prahou a Brnem až desetkrát denně. Neubere vám to cestující v autobusech na stejné trase?

Ano, je to logické a částečně s tím počítáme. Chceme Moraváky více naučit jezdit do Prahy vlakem. Je to přibližně stejně rychlé jako po dálnici, ale pohodlnější a také jistější, D1 bude rozkopaná ještě tři roky a i potom zůstane sázkou do loterie, kdy se při dopravní nehodě úplně zastaví provoz. Vlaky jsou všude ve světě brány jako luxusnější a dražší způsob dopravy, jenom v České republice zaplatíte za autobus i vlak stejně. My navíc zatraktivníme dopravu z Brna tím, že tam nabídneme zákazníkům s naší jízdenkou parkování aut zdarma, podobně jako to máme třeba v Ostravě, Olomouci, Zábřehu a dalších městech, kam se sjíždějí cestující vlastními vozy z celého regionu. Šli jsme touto cestou mimo jiné i proto, že nám České dráhy neumožnily, abychom zákazníkům k naší jízdence prodali také jízdenku na jejich regionální návazné spoje, a my jsme řešili, jak je co nejjednodušeji dostat k našemu vlaku. Nabízet parkování zdarma je trend, který se osvědčil, a v budování bezplatných parkovišť budeme pokračovat.

Kde ale vyčarujete v centru Brna tolik parkovacích míst?

V centru Brna je už opravdu nezískáme. Zřizujeme však novou zastávku Brno-Židenice, kde právě takové parkoviště nabídneme. Budou tam stavět téměř všechny naše vlaky včetně mezinárodních, které pokračují do Vídně nebo Bratislavy. Navíc je tato stanice skvěle dosažitelná také pro obyvatele okolních obcí, i pro ně bude jednodušší jet do Prahy naším vlakem.

Co uděláte s uvolněnými autobusy z trasy Praha–Brno? Máte je na bankovní úvěry a musí tedy vydělávat.

Uvolněné autobusy s největší pravděpodobností vrhneme na německý trh, kde v příštím roce pod hlavičkou naší nové dceřiné firmy plánujeme více rozšířit vnitrostátní autobusovou dopravu. V Německu je jízdné v autobusech podstatně vyšší než v České republice. Banky, které nám financují autobusy, s tímto řešením souhlasí. Ostatně naše současná linka Praha–Drážďany–Berlín je naší nejúspěšnější.

Jak se na vás dívá německá veřejnost? Nedávný příchod českého Leo Expressu na vnitrostátní vlakovou linku Berlín–Stuttgart tamní média vítala.

I my zaznamenáváme pozitivní reakce, němečtí cestující nemají rádi monopol, a proto jsou naše šance zajímavé. V Německu pětadevadesát procent linek ovládl jediný dopravce, a ceny teď šly dost nahoru. Mimochodem, podobný scénář by mohl hrozit i u nás. My však Němcům nabízíme až o třetinu levnější jízdenky a k tomu stejný servis, který znáte z České republiky.

Kdo vám bude jízdenky v Německu prodávat a jaké linky zvažujete?

Využíváme tam stávajících provizních prodejců jízdenek a místních portálů. I v Německu budeme většinu jízdenek prodávat přes internet. U našich sousedů nejsou autobusové linky nijak regulované, ale kde všude plánujeme jezdit, to je právě předmětem analýz a plánujeme to zveřejnit později.

Pokud se vrátíme k českému trhu, nebojíte se příchodu konkurenčního FlixBusu, za kterým stojí silný mezinárodní kapitál, jejž mimo jiné vlastní i Uber?

Máme co do činění s predátorským kapitálem, který nás přišel vymazat z trhu. Já ale věřím, že nám zákazníci zůstanou věrní a že svoji pozici v České republice udržíme, podobně jako se to třeba podařilo Seznamu v globální konkurenci Google. Byli bychom první dopravce v Evropě, kterému by se povedlo odolat. Momentálně nám dokonce na linkách, kde soupeříme s FlixBusem, mírně roste počet cestujících, ale na to nespoléháme. Množina lidí, kteří jsou zvyklí jezdit autobusem, se příchodem konkurenta příliš nezvětší. Mimochodem, stále nám patří jen osmatřicet procent českého autobusového trhu, na většině linek s námi nikdy nepřestala jezdit konkurence a nám to nevadí.

Už máte představu, kterých soutěží na provozování železničních tratí se zúčastníte?

Zúčastníme se všech soutěží na dálkovou dopravu. A také většiny soutěží na regionální dopravu, které stát a kraje vyhlásí v příštích letech. Dopravní náklady dokážeme výrazně zlevnit. Dnes u některých dálkových vlaků dostává tradiční dopravce ke stokoruně od cestujících ještě další tři stokoruny od státu v podobě dotací, přestože by tyto vlaky stát dotovat nemusel. Na dalších tratích jsou dotace nepřiměřeně vysoké. Tam, kde dnes jezdíme našimi dálkovými vlaky, jezdíme bez dotací, a přesto je naše železniční doprava mírně zisková, i když to považuji za malý zázrak. A to přitom hodně investujeme. Naše wi-fi připojení ve vlacích je nejpropracovanější na trhu.

Budete mít na své rozsáhlé železniční plány dostatečný kapitál?

RegioJet rostl organicky, co jsme na konci roku vydělali, to jsme další rok zase investovali, takže naše kapitálové možnosti jsou omezené. Ale pro železniční projekty samozřejmě jednáme s investičními partnery, zvažujeme i využití externího kapitálu, který po skončení projektu zase odejde. Chci si však ve firmě nadále udržet stoprocentní podíl. To na druhou stranu neznamená, že musím být osobně u všeho. Obrazně řečeno, mám kvalitní manažerský tým, na poradě jsem nebyl možná deset let a vše důležité řeším po telefonu.

A jak se daří vašemu prodeji letenek?

Tento segment plynule roste. Přibývá Čechů, kteří tráví letní dovolenou ve střední Evropě a v zimě si pak dopřejí dovolenou v exotice. Letí tam nejen s cestovkou, ale i sami, letenky si koupí u nás. V jejich retailovém prodeji máme kolem dvou třetin českého trhu. Pozoruhodnou skupinou zákazníků jsou v poslední době senioři z větších českých měst, kde jsou vysoké školy. Postupně se z nich stávají novodobí cestovatelé. Někteří z nich teď v září pronajímají své byty studentům a odlétají na zimu například na Mallorku nebo do Chorvatska, kde u moře stráví celou chladnou sezónu. Na léto se pak vracejí zpátky do České republiky.