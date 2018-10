Lidé nejvíc prodávají, když venku týden prší, říká šéf Bazoš.cz

Jak vlastně Bazoš vznikl? Co vás vedlo k tomu, založit si internetový bazar?

Náhoda a štěstí. Kdysi jsem měl server o počítačovém hardwaru a kamarád se mě ptal, proč na něm nezřídím sekci bazar. Tak jsem to zkusil a lidé do ní začali chodit. Tak jsem přidal další sekce a ty se také uživatelsky chytly. V té době jsem ještě pracoval v bance v IT oddělení. Tehdy mi server vydělával

5 000 měsíčně, a to jsem se mu věnoval jen po večerech. Tak jsem to zkusil na plný úvazek a za tři měsíce jsem vydělával 20 000 měsíčně.

Provozujete web od roku 2003. Jak se za tu dobu projevily nové technologické firmy jako Facebook, kde si lidé přeprodávají věci mezi sebou? Museli jste se jim nějak přizpůsobovat?

Upřímně řečeno ne. Bazoš byl vždycky takový antisociální. Naším cílem není sledovat ostatní uživatele. Cílem je rychle najít konkrétní zboží.

Lidé tyto platformy ale hojně využívají. Skutečně to nepociťujete na tržbách?

Zatím ne. Je to dáno tím, že služby jako Facebook market place lidé využívají více nahodile. Navštěvují je ze zvědavosti, zdali se někdo v jejich okolí zbavuje věcí, které již nepotřebuje. Na Bazoš chodí lidé, kteří shánějí konkrétní věc, nebo ji naopak chtějí rychle prodat.

Radim Smička Vystudoval střední Obchodní akademii v Olomouci a VŠE v Praze, obor informatika/bankovnictví. Při práci v bankovním sektoru psal také webové stránky. Bazoš.cz založil v roce 2003, na plný úvazek se mu věnuje od podzimu 2004. Je ženatý a má dva syny. Mezi jeho koníčky patří freeride lyžování, v létě ferraty či kite.

Kdo je tedy na českém trhu váš největší konkurent?

Stále je to Sbazar, který je nám typově podobný a má měsíčně asi o 20 procent uživatelů méně. Naše tržby jsou asi 80 milionů korun ročně a to za všechny naše jazykové verze.

V kolika zemích působíte?

Momentálně jsme v Česku, Polsku, Rakousku a na Slovensku. Hlavní jsou pro nás Česko a Slovensko. Polsko je aktuálně první zahraniční expanze téměř po deseti letech.

Jak se tržby vašeho serveru vyvíjejí v letech? Pocítil jste nějaký krizový bod, třeba v období finanční krize, která vypukla před deseti lety?

Překvapivě ne. Naše tržby i počet uživatelů stabilně rostou.

Na čem tedy vlastně vyděláváte? Jaký je váš obchodní model?

Na zvýhodnění pozice inzerátů pomocí placené esemesky nebo platby kartou. 90 procent inzerátů u nás je zdarma. Zbytek je zvýhodněný, uživatelé nám platí za to, že jsou přednostně vidět. Jedno zvýhodnění stojí 59 korun, a protože je takových zvýhodnění hodně, dělají nám asi 65 procent tržeb. Ne všechny inzeráty toto zvýhodnění potřebují. Typický takový příklad je, když prodáváte kočárek. Potom jsou ale inzeráty, kterých je typově hodně a rychle zapadají. Třeba auto se bez zvýhodněné pozice prodává obtížně.

Zbylých 35 procent tržeb dělá co?

Třicet procent tvoří reklama od Googlu a pět procent poplatky realitních kanceláří. Přidávání nemovitostí pomocí realitních softwarů je zpoplatněno dvěma korunami za inzerát.

Účtujete uživatelům nějaké poplatky, když u vás něco prodají?

Neúčtujeme.

Jak vypadá váš typický uživatel? Máte více profilových skupin?

Složení našich uživatelů je poměrně pestré. Hodně u nás inzerují lidé s dětmi, po kterých zbude spousta věcí, kterých je třeba se zbavit. Dále u nás lidé hodně prodávají a nakupují ojeté vozy. Typově platí, že náš inzerent žije spíše na malém městě a má rodinný dům. Ti prodávají nejvíc věcí. Naopak třeba student ve věku 20 let toho zpravidla na prodej moc nemá. Maximálně prodává něco rodičům, kteří jsou s internetem méně zdatní.

Inzerují u vás komerční subjekty?

Pouze autobazary a realitní kanceláře.

Proč jenom ty?

Nechceme, aby se k nám tlačily e-shopy. Jde nám o to, aby si lidé rychle vyhledali inzerát se zbožím, které shánějí. A ne aby se probírali tunami inzerátů, které je nezajímají nebo se tváří jako běžné e-shopy.

A co když u vás některý uživatel zveřejní, že prodává deset iPhonů? To vypadá jako regulérní komerční činnost.

Pokud by prodával jeden nový iPhone, tak je to v pořádku. Ve chvíli, když jich prodává deset, tak už jde o výdělečnou činnost a ta není možná. Další omezení je maximum inzerátů na jednoho uživatele, kterých může být 50.

Neuvažoval jste někdy o tom, že byste inzeráty zpoplatnili?

Touto cestou jít nechceme. Jediné sekce, které máme zpoplatněné, jsou práce a služby. Ale to je spíš kvůli tomu, aby se v nich nehromadily podvodné nabídky. Zpoplatnění tak vyloučilo drtivou většinu bezpracných přivýdělků.

Vnímáte přes inzeráty situaci na realitním trhu? Ceny bytů jsou dnes vyšroubované a žalostně chybějí.

Ano. Počet inzerovaných bytů u nás strmě klesá. Realitka, která u nás kdysi nabízela 20 tisíc nemovitostí, jich dnes inzeruje sotva polovinu.

A co se u vás prodává nejvíce?

Auta, veškeré věci po dětech a nábytek.

Zaznamenali jste nějaké prodejní sezony, kdy lidé inzerují více?

Typicky je to leden až březen, tedy po Vánocích. Nejde jenom o to, že by se lidé zbavovali nevhodných dárků. Spíš si myslím, že lidé tráví víc času doma, a tím pádem i s věcmi, které už moc nepotřebují, tak je prodávají. Počet inzerátů také roste se špatným počasím. Třeba když celý týden prší. Počet inzerátů roste také v září a říjnu. Může to být dáno tím, že se studenti vracejí do škol.

Jaká nejdražší věc se u vás prodala?

To nevíme, protože to nesledujeme.

O inzerátech u vás ale jistě povědomí máte. Jaké bizarnosti u vás lidé nabízejí? Jaké inzeráty vás překvapily?

Stalo se nám, že dal někdo inzerát na neviditelný plášť Harryho Pottera nebo fiktivní inzerát slovenského trenéra na nábor hokejistů na mistrovství světa (jinak by se prý nikdo nepřihlásil). Aktuálně je to například Babišem podepsaný mobil, který byl darován v rámci sázky za vytetovanou koblihu. Lidé u nás inzerovali i lidské orgány, to už je ale za hranou něčeho zábavného.

To je ale na trestní stíhání. Stahujete takové inzeráty?

Vždycky. Naštěstí jsou rychle nahlášeny, protože si jich uživatelé všimnou. Takový inzerát během chvilky z našeho webu zmizí.

Jak vůbec vypadá tým lidí, kteří se o Bazoš starají?

Je nás celkem osm. Základ jsem já s manželkou. Pak máme administrátory, kteří kontrolují inzeráty a odpovídají na dotazy uživatelů.

Kolik času vám firma zabere?

Jelikož pracuji u sebe doma, stejně jako všichni zaměstnanci, a nemám píchačku, tak to nedokážu přesně říct. Ale asi tak jako každá normální práce na plný úvazek, jen rozprostřená do 365 dnů v roce. Zákon schválnosti funguje spolehlivě, když jednou za dva roky vyjedu mimo signál, vždy se něco semele.

Uvažoval jste někdy o tom, že byste Bazoš prodal?

Nabídky zde byly, ale všechny jsem je odmítl.

Ovlivnilo vás nějak nové nařízení v podobě GDPR?

Reklamní maily uživatelům nezasíláme a údaje z inzerátů neprodáváme, takže jsem GDPR moc neřešil, jen jsem přidal odstavec do podmínek. Tajně jsem doufal, že některé menší konkurenční servery přestanou krást inzeráty, včetně telefonních čísel. Bohužel se tak nestalo, mnohem efektivnější je jejich zablokovaní než se spoléhat na zákon.

Měl jste někdy problém s úřady, jako je Česká obchodní inspekce? Kontaktovala vás někdy policie?

Stává se, že u nás lidé umisťují podvodné inzeráty. S úřady komunikujeme poměrně často.

Jak vypadá takový podvodný inzerát?

Někdo třeba prodává nejnovější model telefonu za 5 000 korun, což je zlomek tržní ceny. Existují však důvěřiví uživatelé, kteří pošlou prodejci peníze předem a marně potom na telefon čekají. Celou věc pak nakonec musí řešit policie, která si od nás vyžádá podklady pro trestní řízení. Asi 95 procent podvodných inzerátů jsou právě mobily. Bohužel se s tím nedá nic moc dělat.

Kolik takových inzerátů se u vás objeví?

Je to mizivé procento. Třeba 0,03 procenta.

Kolik inzerátů u vás denně přibude?

V Česku je to asi 50 000 nových inzerátů.

A kolik závadných inzerátů za den smažete?

Asi jedno procento, takže 500.