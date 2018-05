Krejčířova vila jde opět do dražby, zatím se nikdo nepřihlásil

Zájemci se sice mohou zaregistrovat až do poslední chvíle, musí však také složit dražební jistotu 15 milionů korun. Vyvolávací cena je stanovena na polovině ceny určené znaleckým posudkem, který vilu odhadl na 97,29 milionu korun.

V polovině loňského září, při dosud posledním pokusu o vydražení nemovitosti, se mělo začínat na dvou třetinách odhadu. Žádný zájemce se ale nepřihlásil.



Pokud by se dražba v úterý znovu neuskutečnila, další termín by byl podle Houškové zhruba do půl roku. Vyvolávací cena by měla zůstat na 48,6 milionu korun.V polovině letošního dubna se plánovaná dražba rovněž neuskutečnila. Důvodem bylo odvolání podané právním zastoupením Krejčířovy manželky Kateřiny. Protože dlouhodobě tvrdí, že vila patří jí, zatímco exekuce je vyhlášená na jejího manžela.

Krejčířova menší černošická vila se vydražila za 15,8 milionu korun: