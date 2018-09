Tyrolské údolí už v sezoně víc návštěvníků nechce, říká místní šéf turismu

Jak se změnily počty turistů za posledních deset let?

V zimě zůstávají víceméně stabilní. Zvýšily se ale znatelně příjezdy v letních měsících. Odhaduji, že za posledních deset let je tady nárůst okolo třiceti procent. Přijíždí nejenom výrazně více Němců, ale i Švýcarů, Poláků a Čechů.

Proč čísla rostou? Je to jen proto, že jste filmovou destinací?

To určitě ne. Obecně se v celém alpském prostoru počty letních návštěvníků za poslední roky zvedly. Lidé chtějí více jezdit do hor, do čisté, řekl bych „čerstvé“ krajiny. Trend je návrat k horské turistice, k aktivnímu trávení dovolené. Navíc hraje značnou roli i finanční náročnost. Pokud nemusíte platit letenky a přijedete s rodinou do Tyrolska autem, ušetříte několik set eur.

Dovedete si představit, že k vám bude třeba i kvůli bezpečnostní situaci přijíždět ještě víc turistů?

Ano, máme ještě prostor pro více hostů v jarních a podzimních měsících. V absolutní špičce sezony, tedy o Vánocích, v únoru, v období Faschingu a v srpnu, však už více návštěvníků nechceme. Už nechceme mít ani další nová lůžka v údolí. Naším cílem je ta stávající rovnoměrně využít po celý rok.

Můžete nějak regulovat počty turistů, kteří k vám přijíždějí?

Do určité míry lze přes územní plán regulovat stavební rozvoj. Samozřejmě nemůžeme zakázat místním, aby si udělali ve svém domě apartmán na pronájem, to ani není naším cílem. Chceme, aby co nejvíce místních přímo profitovalo z lokálního cestovního ruchu. Ale můžeme zabrzdit stavbu nového hotelu.

O hotely nestojíte?

Máme dvě věci, kterých se nám nedostává – prostor a zaměstnanci. To znamená, že nemáme zájem na turistických objektech, které potřebují hodně prostoru a hodně personálu. Daleko jednodušší je, aby stávající objekty měly rovnoměrnější vytížení v průběhu roku.

A co zvýšení cen skipasů a jízdenek na lanovky? Vedlo by to k regulaci počtu hostů?

Přesně to právě zvažujeme. Vymýšlíme, jak udělat nabídku v mimosezonních časech natolik atraktivní, abychom přitáhli více turistů a odlákali je od špičky sezony. Jednou z variant, o které diskutujeme, je znatelné zdražení ve špičce, abychom část hostů přesměrovali do jiných měsíců.