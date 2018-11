Řečtí důchodci chtějí žít levněji, část se jich stěhuje do Bulharska

Řecko, oblíbený cíl seniorů z různých států Evropské unie, čelí odlivu vlastních lidí vyššího věku. Ti podle agentury Bloomberg často končí v Bulharsku, jediném severním sousedovi země, který je členem EU.



„Samozřejmě se člověk musí aklimatizovat na nové prostředí a nevídá se s většinou přátel,“ citoval Bloomberg pětasedmdesátiletého George, který si z obav z řeckého finančního úřadu nepřál zveřejnit své příjmení. „Ale s tím, kolik mám peněz, můžu hodně cestovat – i do Řecka,“ dodal.



Jeho penze činí 800 eur měsíčně, což je lehce přes 20 tisíc korun. O tom, zda se bude dále snižovat, se rozhodne na konci listopadu, kdy vláda představí konečný finanční plán na rok 2019. Podle informací agentury Reuters se však bude snažit vyhnout opatřením, která by se dotkla důchodů.



Život v Bulharsku může být až o třetinu levnější

Podle dat společnosti Eurostat má Bulharsko nejnižší životní náklady v EU. Oproti Řecku je tam levnějších mnoho věcí – příkladem mohou být telefonní tarify, které stojí polovinu, či lístky na metro přibližně o 40 % levnější.



„Celkově tu žiji tak za 30 % toho, kolik bych utratil v Řecku,“ tvrdil George. „A to mluvíme jen o velkých městech. Na vesnici by to bylo ještě za méně.“



Bulharsko se plánuje od června 2019 zapojit do Evropského mechanismu směnných kurzů II (ERM II). Do něj musí být měny všech zemí, které plánují přijmout euro, zahrnuty alespoň na dva roky. (více v článku Bulhaři předběhnou Čechy. Za dva roky chtějí mít euro)



Vstup Bulharska do eurozóny by mohl zapříčinit nárůst cen, který však řecké důchodce prozatím zjevně neděsí. V letošním roce také bulharská ekonomika dosáhla nejvyšší inflace za posledních pět let, 3,6 procenta.