Nemovitosti v Řecku – vstupenka boháčů z třetích zemí do Evropské unie

George Kachmazov je ruský realitní makléř, který nakupuje nemovitosti v Aténách. Výkonný ředitel realitní platformy Tranio.com v Moskvě koupil nemovitost v řeckém hlavním městě a nyní se snaží získat dalších pět nemovitostí, aby je mohl prodat mezinárodním investorům.

Jak uvedl server The Business Times, nákup nemovitostí v Řecku může investorům poskytnou tzv. zlaté vízum do země a s ním i vstup do velké části Evropy. „Řecký trh s nemovitostmi je jedním z těch zbývajících v Evropě, který se od hospodářské krize v roce 2008 ještě nezotavil. Ceny ve Španělsku, Portugalsku, Irsku, Polsku a Maďarsku směřují kvůli vysoké likviditě v Evropě k předkrizové úrovni,“ vysvětlil Kachmazov.

Kachmazov pomáhá lovcům nemovitostí z Ruska, Číny, Turecka a dalších zemí vsadit na trh, který může rychle oživit, až země v srpnu 2018 opustí svůj záchranný program.

Ceny nemovitostí v Řecku klesly od roku 2008, kdy propukla evropská dluhová krize, o více než čtvrtinu. Ceny bytů v Aténách za více než pět let klesly mezi rokem 2008 a červnem 2017 o pět procent. Vyplývá to z dat Řecké národní banky.

Kapitálové zisky

„Věříme, že to nejhorší období je za námi. Podle nás je ideální čas využít nízkých cen nemovitostí a těžit z budoucích kapitálových zisků,“ řekla generální ředitelka mezinárodního realitního portálu Juwai.com. Juwai letos podepsal smlouvu s firmou, která spolupracuje s realitními kancelářemi společnosti Warren Buffett, které inzerují domy v USA.

Podle německé společnosti Statista činí průměrná cena za metr čtvereční v Řecku 2 846 eur. To je téměř o tisíc eur na metr čtvereční méně než v Portugalsku, které má podobný zlatý vízový program pro kupce nemovitostí. Nemovitosti v Portugalsku jsou jedenapůlkrát levnější než ve Španělsku a Německu a téměř trojnásobně levnější než v Itálii a Rakousku. Řecko je dražší než Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Estonsko.

Cílovou skupinou Kachmazova jsou ruští investoři, ale jedná také s Turky, Araby nebo Číňany, kteří chtějí získat zlaté vízum pro vstup do Schengenského prostoru bez pasů Evropské unie a kteří chtějí diverzifikovat své investice.

Proč Atény?

„Investice do nemovitostí v Řecku je nejlepší v Evropě. Nemovitosti v Řecku jsou levné, výnosy z krátkodobého nájemného vysoké a růstový potenciál země je velký,“ uvedl Kachmazov. V Portugalsku stojí jakákoliv nemovitost pět set tisíc eur.

Další výhodou jsou pro investory výnosy, které jim řecké nemovitosti mohou přinést. Cestovní ruch v zemi zvyšuje poptávku po krátkodobých nájemních nemovitostech, což ve spojení s výrazně nižšími cenami nemovitostí znamená příležitost generovat vysoké výnosy z pronájmu,“ vysvětlil Kachmazov. Počet návštěvníků v prvních devíti měsících letošního roku vzrostl v porovnání s loňským rokem o 10,3 procenta.

Vstupenka do Evropské unie

Zájem čínských investorů o nemovitosti v Řecku vzrostl ve třetím čtvrtletí téměř o 159 procent. „Pro čínské investory je získání rezidenčního víza klíčovým důvodem pro investice v zemi. Je to jedno z víz, které vám umožní využít investice do nemovitostí, abyste se dostali k občanství EU,“ vysvětlil Kachmazov s tím, že je Řecko navíc letecky o tři až čtyři hodiny blíže než Barcelona nebo Lisabon – dvě další populární města v zemích, které také mají atraktivní investiční víza.

Řecko udělilo od roku 2013 do října 2017 přesně 2 053 zlatých víz, přičemž čínští investoři dostali 43 procent z nich. Na druhém místě jsou Rusové s 18,6 procenta a po nich Turci s 8,4 procenta. Řecko získalo z vízového programu více než 513 milionů eur zahraničních investic. Velký zájem o nemovitosti se objevuje i v elektronických bankovních aukcích.