Britské děti snídají Red Bull, vláda chce omezit prodej věkovou hranicí

Zákaz, který by zasáhl výrobce nápojů jako je Red Bull, Monster Energy či Rockstar, navrhuje britská vláda. Zatím však není jasné, zda bude platit od 16 nebo až od 18 let.

Jasno mají naopak příznivci regulace v důvodech, které k restrikci povedou. V zemi totiž stoupá spotřeba energetických nápojů, které však mohou mít nepříjemné zdravotní následky jako je nespavost, problémy se zažíváním, bolesti hlavy či hyperaktivita. Dokonce jsou známé případy úmrtí u dětí připisovaná jejich konzumaci.

Jedna 250mililitrová plechovka Red Bullu obsahuje 80 miligramů kofeinu. To je ekvivalent jedné kávy a téměř tří plechovek Coca-Coly. Některé energetické nápoje navíc obsahují výrazné množství cukru, které převyšuje průměr v nealkoholických nápojích až o 65 procent.

„Protože tisíce mladých lidí pravidelně konzumují energetické nápoje, které prodejci nabízejí za nižší ceny než nealkoholické nápoje, budeme se bavit o zákazu prodeje těchto nápojů dětem,“ uvedla premiérka Theresa Mayová na své cestě Afrikou. Diskuse o legislativních úpravách už podle deníku The Independent začaly.

Vládní odhady podle listu The Guardian ukazují, že britská mládež spotřebuje o polovinu více těchto nápojů než ostatní země v Evropě. Energetické drinky konzumuje čtvrtina britských dětí od 6 do 9 let a dvě třetiny dětí mezi 10 a 17 rokem.

Red Bull i Monster místo snídaně

Zákaz má příznivce i v řadách celebrit včetně slavného kuchaře Jamieho Olivera. „Příliš dětí je pravidelně konzumuje místo snídaně,“ řekl. Osobně prý zná mnoho učitelů, kteří si stěžují, že děti, nadopované stimulačními látkami, narušují vyučování.

Prodejcům, kteří poruší zákaz, bude hrozit pokuta až 2 500 liber. Jeden ze zdrojů zmíněného listu o zákoně mluvil jako o hotové věci. Uvedl, že není otázkou zdali vůbec, ale kdy tento zákaz bude.

Zákaz už nicméně samy od sebe spustily letos v březnu některé maloobchodní řetězce, které si ověřují věk zákazníků. Jsou jimi Lidl, Asda, Tesco, Aldi, Morrisons, Sainsbury’s a Waitrose.

Analytik nápojového trhu Jonathan Davison ze společnosti Global Data však považuje zákaz za zbytečný. „Je to předčasné vzhledem k již platné dani ze sladkých nápojů. Několik výrobců změnilo své receptury a čísla o nárůstu prodejů nízkokalorických energetických drinků o 22 procent v roce 2017 ukazují na pokrok v této záležitosti,“ argumentuje.

Daň ze sladkých nápojů platí v Británii od letošního dubna. Nápoje s množstvím cukru vyšším než 8 gramů na 100 mililitrů se daní 24 pencemi na litr. Na nápoje s obsahem cukru mezi 5 až 8 gramy se vztahuje daň ve výši 18 pencí na litr.