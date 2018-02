Peníze jsou, ale stejně se nestaví. Hlavní brzdou je papírovaní

Příprava dopravních staveb se táhne roky, a když už se podaří sehnat všechna razítka, jen s obtížemi se daří přejít od plánů k samotné realizaci. Právě kvůli tomu leží na účtech Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a státních investorských organizací nevyužité peníze. Za rok 2017 jde podle předběžných odhadů o dvě miliardy korun, které chce fond dopravy přelít z loňského do letošního účetnictví.



Z velkých státních investorů se při plánování neudrželo hlavně Ředitelství vodních cest (ŘVC). Tato organizace ale nakonec vrátila velkou většinu peněz, které plánovala během loňska utratit.

Loňské investice do dopravních cest

Ředitelství vodních cest ale nebylo zdaleka jediné, kdo musel vyjednané peníze dopravnímu fondu vracet. Na navýšení částky nevyužitých peněz se podle ředitele fondu dopravy Zbyňka Hořelici podílely rovněž obce a města, kterým dopravní fond přispívá na projekty zvyšující bezpečnost silničního provozu. Jde zejména o menší akce, jako jsou úpravy chodníků, zabezpečení přechodů pro chodce nebo příspěvky na výstavbu cyklostezek.

Naproti tomu se na řekách nedařilo spíše velkým dopravním projektům. Celkem Ředitelství vodních cest proinvestovalo 210 milionů korun, prvotní rozpočet ale předpokládal, že státní investor během roku utratí 880 milionů korun.

Naprostá většina nevyužitých peněz připadá podle mluvčího ŘVC Jana Bukovského na projekty na Vltavě, kterou chce organizace od Prahy až po Mělník proměnit na efektivní vodní cestu pro nákladní i výletní lodě.

Během roku tak vázly například prohrábky dna, které mají na řeku pustit lodě s větším ponorem, nebo naopak zvedání těch mostů, které brání v plutí větším lodím. Ředitelství se nepodařilo rozhýbat ani úpravy plavební komory v Hoříně na Vraňansko-Hořínském kanále. Za celý resort dopravy se loni podařilo prostavět 75,8 miliardy korun z českých peněz i unijních dotací.

V meziročním srovnání to pak vychází na pokles o zhruba tři miliardy proti roku 2016. Možnosti dopravní výstavby podle šéfa fondu rovněž ovlivňovaly i změny ve financování. Během loňska totiž doprava přišla o 10,6 miliardy korun z dotací EU, které sice v rozpočtu zahrnuty byly, ale doprava je neměla jisté. Naopak do rozpočtu přerozdělovaného jednotlivým investorům přibyly tři miliardy korun na opravy krajských silnic.

19 miliard z Evropy

Po započtení těchto mimořádných položek se podařilo na výstavbu silniční infrastruktury a železnic využít přes 99 procent připravených peněz. Na české železnici se tak podle předběžných čísel prostavělo 33,6 miliardy korun, na výstavbu a opravy silnic a dálnic směřovalo ještě o téměř čtyři miliardy korun více.

Tyto úpravy pak také zachránily ŘVC před přiznáním, že dokázalo vyčerpat jen necelou čtvrtinu přidělených peněz. S výrazně nižší upravenou sumou 0,21 miliardy dokázalo vyčerpat 78 procent rozpočtu.



Stavby, které se loni nepodařilo zahájit, jsou podle Hořelici z velké části přesunuty do seznamu projektů připravených pro letošní rok. To se týká i Ředitelství vodních cest, které s nimi v letošním roce počítá. Většinu neuskutečněných projektů podle Bukovského zastavily komplikace při vyřizování stavebního povolení. Nový program výstavby ale tento dluh zohledňuje a odráží se to i v množství peněz, které má ŘVC pro letošek k dispozici. „Letošní rozpočet je tak konstruován daleko realističtěji než ten loňský,“ dodal mluvčí.

Vodní cesty jsou nicméně jediným druhem dopravy, který si v množství přidělených peněz proti loňsku polepší. Rozpočet fondu dopravy, který poslanci schválili loni v prosinci, vyčlenil Ředitelství vodních cest 1,2 miliardy korun. Na výstavbu a rekonstrukce silnic a dálnic půjde 29,5 miliardy korun, 21,8 miliardy má směřovat na rozvoj železniční infrastruktury. Celkem bude doprava hospodařit se 72,5 miliardy korun, z toho 19 připadá na dotace z EU.

Archivní video: Vizualizace lodního zdvihadla na Slapech