RegioJet prodlouží autobusy z Krakova do Vídně, posílí i spoje v Německu

16:13 , aktualizováno 16:13

Dopravní společnost RegioJet Radima Jančury v červenci rozšíří mezinárodní spoje a linky ve vnitrostátní dopravě v Německu. Od neděle 1. července prodlouží autobusovou linku z Krakova také do Olomouce, Brna a Vídně. Od poloviny července zvýší počet spojů z Prahy do Drážďan a do Berlína. Rozšíření přichází krátce poté, co firma redukovala spoje v české vnitrostátní dopravě.