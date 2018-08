Ikea se v Indii sklonila před posvátnou krávou, v nabídce chybí masové kuličky

Čtyři stovky poboček švédského nábytkářského řetězce Ikea v padesáti zemích světa jsou snadno rozeznatelné - modrožlutý monolit, před kterým zákazníci nakládají do svých aut placaté krabice. Přesto existují regionální rozdíly. V právě otevřené první indické Ikee, která očekává 6 milionů zákazníků ročně, si například nedáte vyhlášené švédské masové koule.



Restaurace v indickém Hajdarábádu pojme tisíc návštěvníků. Z úcty k hinduistické víře však nenabídne klasickou položku z vepřového a hovězího masa. Její menu ovšem nabízí kuřecí masové koule, smaženou rýži biryani, plněné taštičky samosa nebo vegetariánský hotdog, informuje agentura Bloomberg.

Není to poprvé, co se proslulý pokrm švédského gigantu dostal do konfliktu s místním náboženstvím. V roce 2013, kdy se vinou švédského dodavatele v masových koulích objevily stopy koňského masa, musela Ikea ubezpečit zákazníky v Malajsii a Spojených arabských emirátech, že tamní „švédské“ masové koule bez obsahu vepřového jsou halal a že nebyly vyrobeny ve Švédsku.

Obsah menu často reflektuje místní chutě: v Japonsku obsahuje kraby, ve Velké Británii pokrm fish & chips (obalovaná smažená ryba s hranolky), v Dubaji pak kebab šavarma. Menu je tak populární, že Ikea v USA údajně připravuje samostatnou restauraci, aniž by zákazníci museli projít obchodním domem s nábytkem. Podle mluvčího firmy však zatím nebylo nic rozhodnuto.

Regionálně se odlišuje také obsah katalogů. Například v sekci kuchyně v Indii se objevují kořenky a náčiní na výrobu rýžových koláčků, v Číně jsou to pánve wok, sekáčky nebo parní hrnce.

Katalog sám o sobě je kontroverzní záležitost. Loni izraelská franšíza Ikey vytiskla pro tamní ultraortodoxní komunitu katalog bez žen, na fotkách byli pouze lidé mužského pohlaví. Centrála se pak omluvila, ale nebylo to poprvé. V roce 2012 byly ženy vyretušovány i ze saúdského katalogu.



Místo odpočinku

V hustě obydleném Hongkongu, pro nějž jsou typické malé byty a přelidněné ulice, slouží Ikea nejen k nakupování, ale také jako místo k relaxaci. Sedačky, křesla a další kusy vystaveného nábytku jsou tu často obsypány zákazníky, kteří si v klimatizovaném prostoru dopřávají chvilku klidu.

V kontinentální Číně jsou zákazníci ještě odvážnější, běžně tu lze zahlédnout lidi spící na vystavených postelích a v křeslech. Jinde ve světě Ikea takové chování příliš netoleruje.

Omezený prostor je pro tématem i pro samotnou Ikeu. V zastavených evropských metropolích, jako je Londýn, Stockholm nebo Madrid, společnost otevřela menší obchody do tisíce metrů čtverečních. To je dobrá zpráva pro ty, kdo neradi bloudí ve změti šipek v typické Ikea „krabici“, která se rozprostírá na 25 tisících metrů čtverečních.

Lokální rozdíly nenajdete jen uvnitř obchodů, ale třeba i při doručování nebo montáži nábytku. V Hongkongu se cena dopravy odvíjí od počtu kroků do vašeho obydlí. V USA a Velké Británii si na sestavení nábytku můžete najmout někoho z tržiště drobných prací a služeb TaskRabbit. Montáž kuchyně vás pak v Londýně bude stát v přepočtu až 1 900 korun na hodinu, zatímco v Dubaji zaplatíte za kompletní sestavení kolem 2 400 korun.



Čerstvě otevřená první pobočka v Indii, kde lidé brzo vstávají a chodí pozdě spát, má otevřeno do jedenácti hodin večer. Ve svém domovském Švédsku přitom řetězec zavírá už v osm.