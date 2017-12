Nebrečeli jste u stromečku štěstím? Dárek můžete vrátit, nabízejí firmy

Řetězec Tesco dobu pro vrácení dárku nestanovil, platí standardní doba reklamace daná zákonem dva roky. „Některé obchody si samy určují, že dárek musíte vrátit do dvou týdnů či do měsíce od koupě, v Tescu to tak ale není. Dárek můžete vrátit kdykoli. Jedinou podmínkou je, že dárek nesmí být použit a musíte doložit účtenku,“ uvedl mluvčí Václav Koukolíček.

Podle Datartu loni zákazníci nejčastěji vraceli mobilní telefony a malé kuchyňské spotřebiče, kde důležitou roli hraje barva, často je pak měnili za jiné barevné provedení. Datart službu vracení nevhodných dárků poskytuje i letos zdarma. Zboží zakoupené v prosinci je možné vrátit jako nevhodný dárek od 27. prosince do 6. ledna 2018. „Ihned v prodejně vyměníme nevhodný dárek za jiné zboží, dárkovou kartu či vrátíme peníze,“ dodala mluvčí Iva Pavlousková.

Mironet zase u dárků garantuje takzvaný wau efekt. „Znamená to, že pokud u stromečku nevyvolají dárky z Mironetu u obdarovaného nadšenou reakci (tzn. nebude brečet, křičet štěstím, jásat nebo omdlévat,...) vrátíme Vám do 14. ledna peníze,“ uvádí firma na webu.

Vrácení zboží je dnes standard

Možnost vrátit jednoduše a bez dodatečných nákladů nechtěné zboží hraje stále důležitější roli už při samotném výběru e-shopu. „Jednoznačným trendem u nás i ve světě je vracení zboží zdarma. Ukazuje se totiž, že je-li zákazník s procesem vrácení zboží spokojen, utratí v e-shopu během příštích dvou let až čtyřikrát více peněz,“ řekl Petr Boroš, zakladatel platformy Retino, která se specializuje na správu vráceného zboží.

Přestože podle výzkumů za dvě třetiny vráceného zboží může chyba na straně prodejce, většina obchodníků podle šéfa Marketingového institutu Tomáše Pouchy ponákupní servis stále příliš neřeší. „Složitost procesu vrácení zboží je přitom pro devět z deseti zákazníků klíčovým faktorem, který rozhoduje o tom, zda se příště do obchodu vrátí. S rostoucí konkurencí bude nezbytné, aby e-shopy tento servis podstatně zlepšily,“ myslí si Poucha.

Může se také stát, že internetový prodejce vůbec nedoručil objednané zboží zaplacené kartou a ani nechce vrátit peníze, v takovém případě spotřebitelům může pomoci nástroj zvaný chargeback. Podle zkušeností Evropského spotřebitelského centra vycházejí banky svým klientům vstříc a zaplacenou částku obyčejně stáhnou zpět od banky podnikatele. Při platbě převodem tato možnost neexistuje.

„Lidé se na nás obracejí s dotazy jak postupovat, když neobdrželi zboží objednané přes internet a prodejce jim opakovaně slibuje, že zboží dodá, a nechce jim vrátit peníze, nebo s nimi vůbec nekomunikuje. Pokud platili kartou, radíme požádat vydavatele karty o provedení chargebacku, kdy banka spotřebitele obrazně řečeno nechá stáhnout peníze zpět od banky obchodníka,“ dodal Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.

Banky nejsou k provedení chargebacku povinovány zákonem, ale pro své klienty ho mnohé rády provádějí dobrovolně. Může jít přitom o nákupy nejen v rámci EU, ale i v USA či Číny.