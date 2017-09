Reklamy s klasiky: Hera pekla s Dvořákem, Prazdroj vařil se Smetanou

Redakce iDNES.cz přináší čtenářům několik bloků reklam, v nichž zazněla díla známých skladatelů vážné hudby. V prvním díle připomínáme některé tuzemské značky, které v komunikaci využily české klasiky. Hodnocení ponecháme na čtenářích.

„Klasickou hudbu si často vybírají klienti, kteří chtějí dramatizovat, jak moc jsou čeští,“ je přesvědčen Tomáš Belko z reklamní agentury Ogilvy & Mather Prague, který je zároveň textařem a saxofonistou hudební skupiny Sto Zvířat. Některé firmy přicházejí za kreativci s požadavkem zdůraznit češství hudbou, což je podle něj dost obtížné.

„Vážná hudba mívá výhodu v autorských právech, protože autor je už sedmdesát let mrtvý. Je tam ale velké nebezpečí, že je potom reklama patetická,“ myslí si.

Zároveň uvádí, že obecně hudba v reklamě je dost podceňovaným nástrojem ze strany zadavatelů. „Jsem přesvědčený o tom, že hudba v reklamě je šíleně důležitá. Málokdo si to ale uvědomuje. Například v Británii jsou úplně jiné rozpočty. V České republice se všichni smíří s tím, že dají nějakých deset tisíc za hudební banku, velmi se na tom škudlí,“ dodal.

A jak by se Belko sám jako hudebník zachoval, pokud by za ním některá firma přišla s nápadem použít skladbu Sto Zvířat? „Strašně záleží, co byl to bylo. Pokud by to byl toaletní papír, tak možná ano,“ říká s humorem.

1. Hera: Antonín Dvořák – Humoreska

Slogan „Pečení je radost, Hera je pečení“ by bez podkresu notoricky známou Dvořákovou melodií asi nikdy tak nezdomácněl. Z cyklu klavírních skladeb jménem Humoresky se nejvíc ujala právě Humoreska č. 7, která se dočkala řady úprav a jejíž melodie pronikla do širokého povědomí nejen v Česku, ale po celém světě.

VIDEO: Hera: Antonín Dvořák – Humoreska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

2. Pilsner Urquell: Bedřich Smetana – Má vlast

Plzeňský pivovar ke své propagaci využívá jméno dalšího z velikánů české klasické hudby. V reklamách marketéři využili nejen Vltavu z cyklu Má vlast, ale rovnou sáhli po Smetanovi jako historické postavě. A nejen po něm… ve spotech se objevil například i jazykovědec Josef Jungmann nebo malíř Alfons Mucha.

VIDEO: Pilsner Urquell: Bedřich Smetana – Má vlast Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

3. Pilsner Urquell: Antonín Dvořák – Symfonie č. 9 „Z nového světa“

V pozoruhodném spotu z roku 1996 si Pilsner Urquell ještě nepohrává s buditelskou tematikou a bojuje proti padělkům svého piva a jména. Na 4. větu Dvořákovy Symfonie č. 9 e-moll „Z nového světa“ dojde až na konci. Jde o skladatelovo nejslavnější dílo, které s sebou vzal Neil Armstrong na palubu Apolla 11 a jehož název tak dostal novou dimenzi.

VIDEO: Pilsner Urquell: Antonín Dvořák – Z Nového světa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

4. Billa: Antonín Dvořák – Slovanské tance

Další zářez pro Antonína Dvořáka, tentokrát od řetězce Billa. Ten v reklamě využil Slovanský tanec č. 7 „Skočnou“, který zachycuje popěvek Tetka, kam jdete, co to nesete.