Na nové bydlení Češi nemají, stále častěji proto opravují to staré

Nejvíce chybějí byty v Praze a Brně. Nedostatek cenově přístupného bydlení už v metropoli vyhnal cenu (říjen 2017) na 93 100 korun za metr čtvereční. To je meziročně o patnáct procent více.

Lidem nenahrává ani zpřísňování podmínek hypoték. „Očekáváme, že až třetina zájemců o hypotéky z roku 2016 bude v dalších letech preferovat cenově výrazně dostupnější rekonstrukci stávající nemovitosti, oproti nákupu nemovitosti nové,“ řekl Lukáš Smetana, ředitel společnosti ProBydlení.

Boom rekonstrukcí potvrzuje i nedávný průzkum Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS), podle kterého se v nejbližších letech chystá částečně nebo celkově rekonstruovat své bydlení až polovina českých domácností. Ještě před dvěma lety to přitom bylo jen 35 procent.

Ti, kteří si koupili starší nemovitost za účelem dalšího pronájmu, provádějí rekonstrukci ve většině případů. Investičních nemovitostí je podle statistik Maxima Reality na sekundárním trhu zhruba patnáct procent.

Češi bydlí draze

Bydlení Čechů je ve srovnání s průměrem Evropské unie horší. Podle Eurostatu obyvatelé Česka v průměru zaplatí za náklady spojené s bydlením 26 procent ze své celkové spotřeby. „Náklady na bydlení v ČR patří v Evropě v poměru k celkovým výdajům domácností na jejich spotřebu mezi nejvyšší. Průměrná velikost bytu je přitom menší než je průměr v EU,“ vysvětluje místopředseda představenstva ČMSS Jochen Maier.

Zatímco v Unii má průměrné bydlení rozlohu 96 metrů čtverečních, v Česku je to jen 78 metrů čtverečních. Podle průzkumu ČMSS je s velikostí svého bytu nespokojeno téměř 300 tisíc domácností, což je 6,4 procent. Kromě toho je české bydlení starší – v průměru je to 53 let.

„Hlavním důvodem nespokojenosti s bydlením jsou právě vysoké náklady na bydlení, které vadí čtvrtině domácností,“ sdělil Maier. Téměř čtrnácti procentům respondentů pak podle průzkumu vadí hluk, znečištěné okolní prostředí, vandalismus a kriminalita v blízkosti, vlhkost, velikost či nedostatečná světlost bytu. Maier doplňuje, že pokud lidé chtějí rekonstrukci financovat prostřednictvím úvěru, jako první volí úvěr od stavební spořitelny.

Firmy mají žně

Zvýšený zájem o rekonstrukce potvrdily všechny oslovené stavební firmy. „Tento trend se začíná naplno projevovat v posledních dvou letech, kdy se projevil ekonomický růst. Lidé mají peníze a nebojí se investovat do zvelebení nemovitosti,“ sdělil MF DNES Jan Silber ze společnosti Svět interiérů a dodal, že z pohledu zákazníků je nyní ideální doba na rekonstrukci.

Za rozvoj segmentu může i to, že Česko patří mezi země s nejmenším podílem nájemního bydlení. Ti, co si to mohou dovolit, si pořizují vlastní nemovitost. Průzkum ČMSS totiž ukázal, že 76 procent obyvatel České republiky považuje bydlení za vhodnou investici do budoucna.

Až trojnásobný nárůst poptávek oproti stejnému období v loňském roce zaznamenal Petr Nosek ze společnosti AZ-Reko.

Podle jednatele rodinné stavební firmy Ing. Josef Nedělník Petra Nedělníka roste hlavně poptávka po kompletních rekonstrukcích bytů ve vyšším standardu. Výjimkou ale nejsou ani částečné rekonstrukce.

Nejčastěji lidé rekonstruují kuchyň, a to až v 29 procentech. Zhruba 13 procent domácností rekonstruuje dětský pokoj. Na třetím místě jsou výměny dveří, oken a podlah. Vyplývá to z průzkum projektu ProBydlení a realitní kanceláře Maxima Reality, který byl proveden v letech 2015/2016 na vzorku 1 069 klientů, kteří si na trhu kupovali starší byt nebo plánovali rekonstrukci.



Rostoucí zájem o rekonstrukce povede podle Noska ze společnosti AZ-Reko k několika zásadním změnám. „Klienti už si nebudou vybírat stavební firmy na rekonstrukce, ale stavební firmy si naopak budou vybírat klienty,“ dodal Nosek s tím, že vysoká poptávka po řemeslech povede k růstu cen.