Konec srkání plastovými brčky. Firmy reagují na kritiku umělých obalů

Firmy přehodnocují používání materiálů ve svých řetězcích poté, co se zvýšil tlak na udržitelnost byznysu a používání ekologičtějších materiálů. Například britská premiérka Theresa Mayová nazvala plastový odpad jednou z největších pohrom naší doby. Podle organizace Plastics Europe se v Británii každý rok použije 3,7 milionu tun plastů, píše BBC.

Kavárenský řetězec Costa Coffee letos plastová brčka ve svých pobočkách začne nahrazovat alternativami, které jsou více přátelské k přírodě.

Už teď brčka prý vydávají jen na požádání. Podle Jasona Cotty, šéfa britské divize společnosti, jde o součást procesu přehodnocování všech obalů a kelímků na nápoje odnášené s sebou.

„Plastová brčka se po desetiletí rozdávala, jako by nemělo být žádné zítra. Bohužel pro některé mořské tvory brčko v útrobách opravdu znamená, že žádné zítra nebude,“ komentuje situaci Laura Parryová z ochranářské organizace Marine Conservation Society. Podniky i zákazníky vyzývá, aby brčka přestali používat.

Costa následuje například britské restaurace s japonským jídlem Wagamama a mezinárodní řetězec prodávající čerstvé sendviče Pret A Manger, které rozhodnutí skoncovat s plastovými brčky oznámily nedávno.

Supermarkety Iceland jdou ještě dál a do pěti let chtějí produkty vlastní privátní značky balit do jiných než plastových obalů, informoval deník Independent. Také Tesco by rádo jednou používalo jen recyklovatelné obaly.