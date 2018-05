Češi nejsou škrti, za jídlo si připlatí. A restaurace si toho všimly

Loni vzrostly ceny pokrmů v průměru o dalších 5,8 procenta a ceny příloh a nápojů o 4,3 procenta, zjistila rozvozová společnost Dáme jídlo, která porovnala ceny ze zhruba dvanácti set restaurací.

„Konjunktura je znát. Útraty zákazníků vzrostly ještě o několik procent, to znamená, že si lidé vybírají dražší pokrmy,“ interpretuje výsledky ředitel společnosti Jan Matějů. Hosté restaurací nejsou na tak výrazné zdražování zvyklí. Po poštovních službách byl loni právě v gastronomii cenový skok nejvýraznější. Na druhou stranu zvýšené náklady na stravování lidé pokryjí z nebývale štědrého nárůstu mezd. Na svých výplatnicích viděl průměrný Čech loni 29 504 korun, o sedm procent více než předloni.

Vyšší účet i spropitné

„U nás je opravdu cítit, že si hosté mohou dovolit vyšší průměrný účet. Dají si navíc kávu nebo předkrm, to dřív nebylo,“ líčí ředitelka dvou amerických restaurací T. G. I. Friday’s Eva Balážová. Češi podle ní také dávají vyšší spropitné než dřív. „Blížíme se k osmi až devíti procentům z účtu za večeři. Před rokem a půl to bylo asi šest procent,“ dodala. Ačkoliv její restaurace na startu EET nezdražily, na trhu jsou spíš výjimkou.

Růst cen v pohostinství

„Postupně zdražujeme nejen kvůli EET, ale i z důvodu vyšších nákladů na personál, energie, dopravu a potraviny,“ popsal Tomáš Hayer, majitel restaurace U Kroka na pražském Vyšehradě. Podle něj se do cen jídel významně promítá maso a zelenina. „Zdražují ale i vinaři, vlastně rostou ceny všeho,“ dodal.

Mzdy v pohostinství patří dlouhodobě k nejnižším na trhu, loni však smutnou bilanci začaly vylepšovat silným růstem o dvanáct procent. V porovnání s průměrem celé ekonomiky se v hospodách a restauracích přidávalo téměř dvojnásobně. Mzdy v sektoru podle Českého statistického úřadu poskočily o 1 866 na 17 509 korun. Vliv mohlo mít i navýšení minimálních mezd.

„Myslím, že ceny restauračních menu se rozhodně v blízké době nezastaví, ale dál porostou s narůstajícím tlakem na mzdy,“ myslí si ředitel Dáme jídlo Matějů. Tomu nahrává pokračující růst mezd a stoupající inflace.

Restauratéři jsou skeptičtí k tomu, že by v budoucnu zlevnili, pokud se jim sníží DPH. S plánem na přesun stravovacích služeb z patnáctiprocentní sazby na deset procent a točeného piva z jednadvaceti procent na deset procent, přišlo v březnu ministerstvo financí. Osud návrhu je nicméně nejistý.

„Jsme na vrcholu velkého nedostatku kvalitních zaměstnanců. Raději bychom se snažili přitáhnout lidi třeba zvýšením motivačního bonusu. Myslím, že by to mileráda udělala každá restaurace,“ říká ředitelka T. G. I. Friday’s.

Podobně to vidí Asociace hotelů a restaurací. „Se snížením daně z patnácti na deset procent nenastane zlevnění o pět procent. Takhle to nefunguje. Možná to zpomalí tempo zdražování,“ uvažuje prezident Václav Stárek.

Kromě mezd hospodští loni zahrnuli do kalkulací jídel vyšší výdaje za potraviny, které byly největším hybatelem inflace. Nejvýrazněji zdražily živočišné tuky a mléčné výrobky. Do extrémů vyletěly ceny másla, které však letos prudce zlevnilo. Čtvrtkilová kostka ještě v říjnu stála šedesát korun, letos v březnu se cena usadila na 48 korunách.

Boom vietnamské kuchyně

Rychle se mění nejen ceny na jídelních lístcích, ale také chutě českých strávníků. Alespoň u pokrmů, které si objednávají lidé domů, vývoj ukázal, že dlouhodobě tolik oblíbená pizza ustupuje asijským jídlům. „Ještě před několika lety drtivě vedly objednávky pizzy, která tvořila asi osmdesát procent. Teď má pizza lehce nadpoloviční podíl,“ říká Matějů z Dáme jídlo.

Asijská kuchyně je doménou velkých měst. Praha momentálně zažívá boom vietnamské kuchyně. Jídly, která si lidé nejvíce objednávají, jsou polévka Pho Bo a nudle s hovězím masem a zeleninou Bún bo Nam Bô.

Vůbec poprvé tak loni první dvě místa v objednávkách v metropoli obsadila jídla z Asie. Stále oblíbenější jsou v Česku také burgery. Na druhou stranu mezi oblíbenými pokrmy k rozvozu chybějí česká jídla, kterých společnost tolik nenabízí.