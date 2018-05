Švýcaři zničili hodinky za půl miliardy eur, aby zabránili poklesu ceny

Likvidaci hodinek inicioval generální ředitel společnosti Richard Lepeu, než odešel do důchodu, s tím, že je to „výjimečné opatření za výjimečných okolností“, uvedl britský deník The Guardian.

Hodinky byly demontovány a recyklovány, přičemž nejnovější zásoby pocházely z divize specializovaných hodinářů, mezi něž patří například značky Piaget, IWC a Vacheron Constantin. Tentokrát se hodinky kupovaly z obchodů na evropských trzích.



Podle Financial Times je Richemont jedním z nejagresivnějších hodinářů, kteří stáhli zásoby z trhu, aby pomohli maloobchodníkům vypořádat se s nadbytečnými zásobami a zabránili výprodeji designových kusů. Cena hodinek Cartier začíná na zhruba třiceti tisících korun, ale dražší modely vyjdou i na víc než půl milionu.

Zpětný odkup zboží v tak velkém množství ovlivnil ziskovost skupiny. Zisk vzrostl v daném roce do 31. března o pět procent na 1,8 miliardy eur, což je výkon, který zklamal investory. Ti totiž společně s analytiky očekávali zisk ve výši 2,06 miliardy eur. Akcie reagovaly poklesem o pět procent na 93,90 libry (2 751 korun).

„Odkup hodinek pravděpodobně poškodí výsledky v závěrečné části roku,“ řekl analytik společnosti Kepler Cheuvreux Jon Cox s tím, že z dlouhodobého hlediska udělala společnost pravděpodobně správnou věc, alespoň pokud jde o hodinky. „Nicméně, načasovaní je vzhledem ke zotavování trhu s hodinkami nešťastné,“ dodal Cox.

Jak se vyrábějí luxusní hodinky (12/2017)