Diesely před branami. Starostka Říma chce ulevit lidem i antickým památkám

Italská metropole Řím plánuje do roku 2024 zakázat dieselovým automobilům vjezd do centra. S odvoláním na starostku města Virginii Raggiovou to ve středu uvedla agentura Reuters. Hlavní město dlouhodobě bojuje se silným znečištěním, které způsobuje především jeho dopravní vytíženost.