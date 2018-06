Chorvat staví vlastní elektroauta. Hravě strčí do kapsy i slavnou Teslu

„Celej život jsem úplně ujetej do aut. Rodiče mi říkali, že jsem se o ně zajímal ještě dřív, než jsem začal mluvit a chodit. Prý jsem i simuloval, že mám zlomenou ruku, jen aby mě posadili do auta a odvezli do nemocnice,“ říká třicetiletý Chorvat Mate Rimac, jenž zkonstruoval nejrychlejší auto s elektrickým pohonem na světě. Žádnou neforemnou krabici, ale vymazlený supersportovní vůz za zhruba 25 milionů korun.

Svou zemi reprezentoval během uplynulého víkendu na světovém finále soutěže EY Podnikatel roku v Monaku a jeho podnikatelský příběh má neskutečný drajv. Už na střední škole dvakrát uspěl v národní soutěži o nejlepší inovaci v elektrotechnice.

„Byly to školní projekty. Vymyslel jsem rukavici, která suplovala funkci klávesnice a myši. Měla sloužit k ovládání televize a internetu. To bylo ještě v době, než se rozšířily chytré telefony. A taky jsem navrhl systém, jak eliminovat mrtvé body při jízdě autem,“ vypráví charizmatický vizionář. Dokonce má dva patenty, jenže tehdy neměl tušení, jak systém začít vyrábět ve velkém a prodávat.

Když mu bylo osmnáct, koupil si své první auto, BMW řady 3 z roku 1984. „Koupil jsem si auto, které bylo o čtyři roky starší než já . Chtěl jsem s ním závodit, ale ten starý motor vybuchl. Tak jsem se rozhodl, že ho přestavím na elektromobil,“ vypráví Rimac.

V knize rekordů

Součástky sháněl po vrakovištích či z vysokozdvižných vozíků, později si vyráběl vlastní. Auto postupně vylepšoval a jezdil s ním po závodech, kde soupeřil s auty se spalovacím motorem. „Ze začátku se mi smáli: ‚Co děláš s tou pračkou na závodní dráze?‘ Ale pak jsem začal vyhrávat,“ usmívá se Rimac. V roce 2011 si vysloužil zápis do Guinnessovy knihy za elektroauto s největším zrychlením.

Už tehdy bylo jeho snem postavit vlastní auto. „Jenže v automobilovém odvětví panují obrovské vstupní bariéry. Stovky lidí se snažily rozjet vlastní automobilku, ale skoro nikdo neuspěje,“ říká Rimac.

Překážkou jsou hlavně investice do vývoje. Rimac si v začátcích mohl sáhnout na peníze od šejků z Abú Zabí, kterým se jeho nápad i skici líbily. Společně se domluvili, že prototyp představí na frankfurtském autosalonu. Jenže vyžadovali, aby se Rimac přesunul k Perskému zálivu, s čímž nesouhlasil.

„Pracovali pro mě tehdy tři kluci. Abych jim mohl zaplatit, musel jsem si půjčit, kde se dalo, prodat všechno, co šlo, včetně otcovy motorky, aniž o tom věděl,“ říká Chorvat. Vůz sice tehdy do Frankfurtu přivezli, ale do hotového auta měl daleko.

„Uvědomili jsme si, že bude trvat roky, než ho vyvineme. Na to jsme neměli čas ani peníze,“ říká Rimac. Tehdy se rozhodli, že budou vyvíjet technologie pro jiné automobilky. „To bylo asi nejlepší rozhodnutí, co jsme udělali,“ dodává. Dodnes je to hlavní byznys firmy Rimac, jejímiž zákazníky jsou Renault, Jaguar či Aston Martin.

VIDEO: Ukázka chorvatského elektromobilu

Vedle toho pracovali na vlastním autě. Ukázali ho před dvěma lety na ženevském autosalonu. Modelu Concept One se vyrobilo osm kusů a všechny se prodaly. Letos na stejném místě předvedli Concept Two.



„Dvojka má být hotová v roce 2020, vyrobí se 150 kusů. Cenovka je na 1,7 milionu eur (asi 44 milionů korun, pozn. red.). Na jedno dobití má ujet až 650 kilometrů. A maximální rychlost bude 412 kilometrů v hodině. „Mohla by jet rychleji, jediné omezení jsou pneumatiky,“ vysvětluje Rimac.

Šťastná nehoda?

Concept One přitáhl pozornost široké veřejnosti mimo jiné kvůli nehodě Richarda Hammonda, moderátora známých britských motoristických pořadů Top Gear a The Grand Tour. Při testování auta loni v červnu ve Švýcarsku nezvládl zatáčku a vyletěl ze silnice. Auto po několika kotrmelcích začalo hořet.

„Řada lidí mi říkala, že to bylo to nejlepší, co se mohlo přihodit. Psalo se o tom po celém světě, chorvatské noviny to týden řešily na titulních stranách. Ale pro mě to bylo dost stresující. Připadalo mi, že jsem zestárnul o deset let,“ říká Rimac. Podnikatel totiž tehdy zrovna jednal o penězích od investorů a bál se, že humbukem okolo je nepřesvědčí.

Za konkurenta majitele automobilky Tesla Elona Muska se chorvatský výrobce elektromobilů nepovažuje. „Když jsem začínal, Teslu jsem bedlivě sledoval. Ale tehdy to nebyl žádný Elon, ten přišel až později jako investor. Vzhlížím spíš k vynálezci Nikolu Teslovi, který se také narodil v Chorvatsku,“ prohlašuje Rimac.