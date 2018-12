ŘLP má nové letouny. Budou jimi monitorovat pozemní zařízení

„Nové letouny pro naši kalibrační letku představují zcela určitě milník v oblasti našeho komerčního působení. Budeme schopni prostřednictvím moderních letounů a technologicky špičkového vybavení na jejich palubách poskytovat měřící lety pro potřeby podniku a být i nadále schopni se prosazovat na zahraničním trhu,“ uvedl generální ředitel podniku Jan Klas.



Cena obou letounů Beechcraft King Air 350, které ŘLP zakoupilo od německé společnosti Aerodata AG, zahrnuje podle podniku náklady na údržbu letounů, měřících zařízení a výcviku pilotů.

První z nich dispečeři převezmou v Praze 18. prosince, do provozu by měl být nasazen v lednu příštího roku. Druhý letoun by měl podnik převzít v prosinci 2019.

Volné kapacity kalibrační letky, které nebudou využity pro ověřování tuzemských zařízení, chce podnik nabídnout zahraničním zákazníkům ze Španělska, Polska, Lotyšska, Tanzanie, Kuby, Uzbekistánu a dalších států.

Státní podnik Řízení letového provozu vznikl 1. ledna 1995. Poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru ČR a na letištích Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary.

Největším zákazníkem podniku v případě využití českého vzdušného prostoru je společnost Emirates, následují německá Lufthansa a Qatar Airways.