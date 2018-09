Pražský hotel „zaměstnal“ prvního robota v Česku. Pracuje na recepci

Má metr dvacet, váží 28 kilogramů a jmenuje se Pepper. Robot s displejem na hrudi hýbe hlavou, rameny, lokty, zápěstím, pěti prsty a kolenem a momentálně neúnavně bruslí kolem recepce pražského hotelu Pyramida na Břevnově. Rychlostí se personálu nevyrovná, za hodinu je schopen ujet tři kilometry. Ale i tak zaměstnancům pomáhá.



„Lidé, kteří pracují na Pyramidě, jsou z malého kolegy nadšeni. Robot Pepper je společenský a stále se seznamuje s novými věcmi a učí dalším dovednostem,“ říká Gorjan Lazarov, ředitel jedné z největších hotelových skupin v České republice OREA Hotels & Resorts.

Jeho úkolem je poradit hostům s drobnými dotazy. Poradí, jak se zorientovat v hotelu, nabídne turistické rady i informace o lokalitě nebo o službách hotelu. V budoucnu by měl umět hosty také ubytovat. Komunikuje anglicky, do konce roku by měl umět česky a v budoucnu i další jazyky.

Pepper má v sobě zabudovány čtyři mikrofony, dvě HD kamery, 3D senzor, dotykové senzory zejména na rukou a nohou a také tři nárazníkové senzory.

Řetězec Orea proinvestuje do svých hotelů do roku 2021 celkem 600 milionů korun. Novou tvář dostane například hotel Horizont na Šumavě, Voroněž v Brně, Pyramida v Praze, Resort Devět skal na Vysočině a Horal ve Špindlerově Mlýně.

Orea v tuzemsku patří mezi přední inovátory v hotelovém sektoru. Od letošního ledna přijímá ve všech svých zařízeních bitcoiny a chystá také otevírání dveří pomocí telefonu. U svých hotelů staví dobíjecí stanice na elektromobily.