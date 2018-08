Syn za všechny peníze. Jeff Bezos ze svých rodičů udělal boháče

V roce 1995 rodiče Bezosovi nejprve koupili 582,5 tisíc akcií synovy firmy, poté ještě dalších 847,7 tisíc akcií, píše agentura Bloomberg. Celkem podle webu CNBC tehdy investovali 245,5 tisíc dolarů (tehdy asi 6,5 milionu korun). „Chci abyste věděli, že je to riskantní. Protože nechci, abyste na mě byli naštvaní, až přijdu domů na večeři na Díkuvzdání,“ řekl tehdy matce a nevlastnímu otci, který ho adoptoval, zakladatel společnosti Amazon a v současnosti nejbohatší člověk světa Jeff Bezos

Pravděpodobně je teď na takových rodinných večeřích vítán s otevřenou náručí a se vší parádou. Podíl rodičů by totiž v současnosti mohl činit téměř 30 miliard dolarů (656 miliard korun). Tím by se v žebříčku nejbohatších lidí světa podle zpravodajské agentury Bloomberg umístili ještě před spoluzakladatelem společnosti Microsoft Paulem Allenen, který je teď na 30. místě.



Bezosovi však výši svého majetku nezveřejnili a tak není jasné, jak velký je. Podle jejich charitativních aktivit se dá soudit, že nad společností mají stále kontrolu. Od roku 2001 do roku 2016 darovali Bezosovi přes 595 tisíc akcií do nadace Bezos Family Foundation, která se zaměřuje na vzdělávání mladých lidí. Na dotazy však nadace i společnost Amazon odmítly odpovědět.

Rodinná investice

Pokud tedy manželé nepustili další akcie, vlastnili by v současnosti zhruba 16,6 milionů akcií, tedy 3,4 procenta firmy. To by je dělalo hned po jejich synovi druhým největším vlastníkem firmy. „Měli jsme štěstí, že jsme žili v zámoří a našetřili nějaké peníze. Mohli jsme se tak stát andělskými investory,“ říká Mike (Miguel) Bezos, kubánský imigrant.

Ochuzeni nejsou ani sourozenci Jeffa Bezose Mark a Christina. Každý z nich totiž v roce 1996 koupil 30 tisíc akcií za 10 tisíc dolarů. Pokud mají i nadále stejné množství, jejich podíl by v současnosti činil asi 640 milionů dolarů (13,9 miliard korun).

I loni byl šéf Amazonu nejbohatším člověkem na světě: