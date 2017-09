Tisíce rodin přijdou o přídavky na děti, může za to novela zákona

Rodina Petra Kubáta má letos poprvé nárok na přídavky na děti. Po narození třetího potomka manželka přestala chodit do práce a rodině spadl příjem pod hranici, kde začíná na dávku nárok. Díky zvýšení přídavků pro rodiny, kde aspoň jeden rodič pracuje, se pan Kubát těšil, že se rodina finančně zahojí.



Vláda totiž s platností od Nového roku změnila zákon, který zvedl výši přídavků pro rodiny. Jenže ho čekalo zklamání. Zákon totiž mění i takzvané rozhodné období a Kubátovi tak dostanou na přídavcích dohromady o 17 700 korun méně, než kdyby se zákon nezměnil.

Novelu zákona o státní sociální podpoře přitom prezentovalo ministerstvo práce jako změnu, na které rodiny vydělají. Změna zákona rozšířila okruh rodin, které na ni dosáhnou – hranice se posunula z 2,4násobku životního minima rodiny na 2,7násobek. Jenže ministerstvo už neprezentovalo skutečnost, že odhadem tisícovky rodin naopak přijdou zkrátka.

V čem je háček? Je třeba vědět, kdy klesl příjem rodiny Kubátových pod zákonnou hranici (v roce 2016) a kdy ji zase pravděpodobně překročí (až půjde manželka do práce – duben 2018). A také, že o přídavky se podle starého zákona žádá vždy v říjnu a je potřeba prokázat, že příjem rodiny v uplynulém roce (v tzv. rozhodném období) nebyl vyšší než 2,4násobek rodinného životního minima.

Pan Kubát si z toho spočítal, že podle starých pravidel by měla rodina nárok na přídavky od října 2017 do září 2019. Podle nových pravidel ale bude přídavky brát jen do června 2018. Kubátovi tak přijdou o dávky za rok a čtvrt – skoro osmnáct tisíc korun. A to dokonce i když počítají s tím, že se přídavky pro rodiny s pracujícím rodičem zvyšují o 300 korun na každé dítě. Důvodem je zkrácení tzv. rozhodného období ze zmíněného roku na tři měsíce.

Změna zasáhne tisíce rodin

Takových případů mohou být v Česku až tisíce. Týká se to všech, kteří přídavky berou a v minulosti na ně museli čekat. Kubátovým se třetí dítě narodilo v březnu 2015, ale protože manželka měla začátkem roku příjem ze zaměstnání a pak ještě několik měsíců brala mateřskou (bývá vyšší než rodičovská), v součtu za celý rok se rodině podařilo udržet se nad hranicí nutnou pro získání dávky. Spadli pod ni až loni a pak museli čekat do října 2017, aby si o dávku mohli požádat.

Podle nových pravidel už nemusí rodina s nízkým příjmem čekat na přidělení dávky rok a tři čtvrtě, nárok má, jakmile příjem tři měsíce po sobě spadne pod hranici 2,7násobku životního minima. A pobírání dávky ustane, jakmile podmínku tři měsíce po sobě nesplní. Na úřad práce tak každého čtvrt roku musí chodit prokazovat své příjmy. Dosud se dávka brala i rok a tři čtvrtě poté, co se příjem přehoupl přes kritickou hranici – fakticky se tím rodině vykompenzovalo předchozí dlouhé čekání na dávku. „Rodina v roce 2016 a v prvním pololetí 2017 žila bez přídavků, které by jinak dostala zpětně. Ale teď za tato období nedostaneme vůbec nic. Není to šílené, taková ‚podpora‘ rodin?“ rozčiluje se Kubát.

Ministerstvo práce připouští, že taková situace může nastat. „Některé rodiny nebudou mít kvůli příjmu nárok na přídavek po celou původní dobu přiznávání dávky,“ píše ministerstvo. Na druhou stranu už se nebude dít to, aby rodina s nízkým příjmem musela na dávku, která jí má v nouzi pomoci, čekat skoro dva roky.

S tím, že současné nastavení rozhodného období je z pohledu rodin logičtější, souhlasí Klára Kalíšková, ekonomka z akademického pracoviště CERGE-EI a matka malé dcery. „Pokud se dříve rodina dostala do finančních potíží, příspěvky na to reagovaly s až dvouletým zpožděním, často v době, kdy už byl rodinný příjem opět vyšší,“ říká. Dopad na některé rodiny, které novela poškodí, by se podle ní dal napravit. „Bylo by možné to takovým rodinám zpětně vykompenzovat,“ dodává.

Ministerstvo ale žádnou kompenzaci neplánuje. „Nejde o žádnou chybu, ale o napravení situace, která vznikla po zrušení sociálního příplatku. Ten původně takto pružně reagoval na změny v příjmech rodin,“ odvolává se resort na krok bývalého ministra Jaromíra Drábka (TOP 09). Změny budou platit od Nového roku, ale rozhodné období už od října.