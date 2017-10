Osobní údaje za mušku zlatou. Firma přetavuje nákupní body na informace

Rondo se specializuje na věrnostní programy, jejichž základem je takzvaná gamifikace, obecně přenášející herní principy do neherních oblastí. Rondo s její pomocí v marketingu zvyšuje zájem klientů o vybrané produkty.

„Snažíme se vnášet do procesu nákupu hravé prvky, které jsou spojené s emocemi a nějakým způsobem vtahují zákazníky do hry,“ vysvětluje jeden z majitelů startupu Rondo.cz Jan Hřebabecký.

Zákazníci, kteří si zakoupí zboží v partnerských obchodech firmy Rondo, získají za odměnu věrnostní body, které se nazývají rondony. S těmi pak mohou v určitý čas na webu společnosti několikrát za den hrát o věcné ceny.

Čím více rondonů do hry vloží, tím větší šance je na výhru a zvyšuje se rovněž hodnota ceny. „Aktuálně se hraje o 30 finančních a hmotných věcí denně. A každou minutu mohou uživatelé navzájem hrát o rondony,“ popisuje Hřebabecký.

Na internetu toho lidé na sebe více prozradí

Pro společnost Rondo je cílem hry získat co nejvíc informací o zákaznících a motivovat je k častějším nákupům u zapojených partnerů. Po pěti měsících ostrého provozu má program přes 200 tisíc uživatelů, z nichž zhruba desetina je aktivní na Facebooku, kde sdílí fotky vyhraných cen.

Rondo má přes 50 smluvních partnerů. Každému z nich přitom pomáhá plnit jiné cíle. „Cílem kamenných prodejen je sbírat informace o zákaznících, kteří jsou pro ně jinak zcela anonymní. Na druhou stranu e-shopy stojí o to, abychom jim pomohli budovat věrnost zákazníků,“ vysvětluje Hřebabecký.

Úspěšnost hry je vyšší než u klasických věrnostních programů. „Při srovnání s tradičními věrnostními programy, jejichž konverze se pohybují kolem dvou až šesti procent, jsme byli s loSOSy (losy, které zákazník získá za nákup, pozn. red.) schopni dosáhnout neuvěřitelných 40 procent. Číslo přitom vyjadřuje počet registrací na počet vydaných loSOSů a je jasným důkazem, že lidé upřednostňují hravost před tradičními kartičkami nebo sbíráním bodů,“ uvádí Jana Krčková, marketingová ředitelka společnosti Wormelen Group, která zastřešuje prodejny hraček Bambule, Sparky‘s a Království hraček. Rondo pro firmu připravilo kampaň za 10 milionů korun.

„V off-line prostředí se nám podaří ‚odanonymnit‘ přibližně 35 procent zákazníků. V on-line prostředí do Ronda konvertuje přes 80 procent zákazníků,“ tvrdí Hřebabecký.

Rizikem je závislost

S nápadem na založení Ronda přišel jeden ze tří nynějších jednatelů Lukáš Vršecký, který se před vstupem do společnosti zabýval budováním vztahů se zákazníky ve společnosti Alza.cz. Investory jsou dva zbývající jednatelé: Jan Hřebabecký a Tomáš Kučera. Rozjet nový typ věrnostního programu umožnila změna zákona, kvůli níž od začátku letošního roku spotřebitelské soutěže neupravuje zákon o loteriích, ale zákon o ochraně spotřebitele.

I když spotřebitelské soutěže nespadají pod loterijní zákon, může hra Rondo vzbudit otázku, zda není návyková. „Závislost nesledujeme, protože je to jen odměna za nákup. Pokud nakupujete v běžných intervalech, tak si můžete zahrát jednou nebo párkrát za týden. Určitě je to spíše způsob, jak proměnit nákup v nějakou odměnu, než že by nad tím člověk trávil přehnaně moc času,“ říká Hřebabecký.

Terapeut Lucian Kantor je však toho názoru, že jako každá hra Rondo svádí k závislostnímu chování, i když je to dobrý marketingový tah, jak zvýšit obrat obchodním partnerům.

„Rizikem této hry je mylná domněnka, že nic nestojí. Hráče však stojí peníze investované do zboží, které nakoupí u obchodních partnerů, a čas, který investují do jednotlivých her,“ tvrdí Kantor s tím, že jako bývalý vedoucí terapeutického střediska ví, že závislost je možné vybudovat si na čemkoliv, ať už to jsou on-line hry nebo nákupy nepotřebného zboží.