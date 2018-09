Cena ropy míří nad 100 dolarů za barel a cenách benzinu to bude znát

Pokoření pomyslné hranice 100 dolarů za barel by český spotřebitel zaznamenal především na čerpacích stanicích.

„Nárůst cen ropy směrem k 100 dolarům za barel by se postupně přetavil v dvouciferný růst cen pohonných hmot,“ uvádí Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank. V případě benzinu by tak podle něj ceny směřovaly nad hranici 35 korun za litr.

„Kromě vyššího tlaku na běžné výdaje českých domácností by to dále zvedalo náklady na dopravu a logistiku, které už dnes rostou kvůli nedostatečné kapacitě tohoto sektoru,“ tvrdí Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Inflace nad třemi procenty

„Pohonné hmoty by podražily minimálně o 2,5 koruny na litr,“ komentuje případné následky stodolarového barelu ropy Boris Tomčiak, spolumajitel společnosti Finlord. Pouze u růstu cen benzinu a nafty by však nezůstalo. „Odrazilo by se to i na růstu cen energií a dalších produktů a služeb v rámci české ekonomiky, takže ve finále bychom zvyšování cen ropy pocítili zejména na inflaci,“ říká Tomčiak.

„Kvůli vyšším cenám pohonných hmot a růstu cen dopravy by se inflace dostala nad tříprocentní hranici,“ potvrzuje Seidler. Na růst inflace by pravděpodobně reagovala také Česká národní banka, která by zřejmě podobně jako včera navýšila úrokové sazby.

Ještě nedostupnější hypotéky

Vyšší sazby by zdražily spotřební úvěry a hypotéky, jež by se tak staly ještě nedostupnějšími. Jejich dostupnost již značně omezila nová pravidla pro jejich poskytování, která ČNB zavádí od října letošního roku. Došlo by tak s největší pravděpodobností k celkovému ochlazení ekonomiky spojenému se zpomalením růstu hrubého domácího produktu. Cenu pohonných hmot na českém trhu ovlivňuje kromě hodnoty ropy také kurz koruny vůči dolaru, jelikož na světových trzích se s touto komoditou primárně obchoduje v dolarech. Případná kompenzace silnější korunou v příštích měsících však není příliš pravděpodobná.

„Domníváme se, že koruna bude postupně posilovat vůči všem měnám, nejenom vůči dolaru, ale to posílení by nemělo být velké a nebude stačit na vykompenzování zvyšování cen ropy na světových trzích,“ říká Tomčiak. Podle něj došlo v posledních týdnech k mírnému zhodnocení české měny přibližně na úrovni 20 haléřů. „Aby stačil nárůst na vykompenzování cen ropy, musela by koruna zhodnotit o 80 haléřů,“ dodává Tomčiak.

Chybí ropa z Íránu i Venezuely

Podle mnohých analytiků vyhnalo v posledních dnech cenu ropy nahoru zejména rozhodnutí představitelů Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) nezvyšovat její produkci. Kromě Saúdské Arábie se v tomto duchu vyjádřilo i Rusko, které patří k největším světovým producentům ropy mimo toto seskupení. Děje se tak navzdory naléhání amerického prezidenta Trumpa, který apeluje na zvýšení těžby, a obecného nedostatku ropy na světových trzích. Ten souvisí hlavně s výpadkem dodávek z Íránu, s nímž mnohé země přerušují spolupráci kvůli sankcím, které na tamní režim uvalila americká administrativa. Problémy provází také dodávky ropy z jihoamerické Venezuely, která se potýká s hlubokou ekonomickou krizí. Není zatím jasné, nakolik budou ostatní členové OPEC schopni tyto výpadky nahradit.