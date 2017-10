27 korun na kilo banánů není fér, říká farmář z Ekvádoru

„Jednání se zástupci českých obchodních sítí je pro nás výzvou,“ říká Yanzaguano v rozhovoru pro iDNES.cz.

Kilogram banánů stojí v Česku 27 korun. Je to férová cena?

Yanzaguano: Nezdá se nám férová.

Je podle vás cena běžných potravin ve světě příliš nízká?

Yanzaguano: Řekl bych, že je nízká, nicméně řídí se nabídkou a poptávkou. Dá se asi nějak regulovat, ale s větší poptávkou je větší tlak na nás jako fairtradové pěstitele.



Jaký je zájem o fairtradové kakao a banány, které pěstujete?

Yanzaguano: Pomalu to u kakaa a banánů roste. Záleží na druhu. Hodně stoupá zájem o nejkvalitnější odrůdu Arriba Nacional, třeba Francouzi jinou nechtějí. Je to nejžádanější a nejkvalitnější typ kakaa, zároveň u něho však letos máme propad o 60 procent, protože úrodu poškodili škůdci.

Co vás vede k tomu, že jste přiletěli do Česka na jednání s obchodními řetězci?

Yanzaguano: Naším cílem je hlavně je informovat, aby se povědomí o Fairtrade dostalo k zákazníkům. Český trh je malý, ale my také. Nemáme velké ambice, představujeme si pro začátek jeden dva kontejnery, to znamená asi dva tisíce krabic banánů. Pokud bychom získali šest tisíc českých zákazníků, budeme spokojeni. Jde nám o to, začít diskusi a vzdělávat českého zákazníka, aby si uvědomil, co konzumuje a upřednostnil zdravější banán před tím s chemií.



Jak se v Ekvádoru liší pracovní podmínky na plantážích běžných farem od fairtradových producentů?

Matute: Na konvenčních farmách někdy může jít až o vykořisťování. Nejsou dodržovány pracovní podmínky a tamní praktiky s sebou někdy přinášejí zdravotní rizika. Nedbá se například na to, aby brigádníci nepřicházeli do styku s nebezpečnými pesticidy. Na fairtradových plantážích jsme více chráněni a jsme svými pány.



Jaké jsou rozdíly ve mzdách?

Matute: Za šest dní, celkem tedy 48 hodin práce na běžných plantážích, dostávají lidé asi 80 amerických dolarů. Lidé na fairtradových farmách si vydělají 130 až 135 dolarů za pět dní práce.



Dodáváte banány nebo kakao do jiných evropských zemí?

Yanzaguano: Do Evropy prodáváme přes německou organizaci BanaFair, která dodává malým prodejcům. Nějaké obchodní vztahy už máme, ale jednání se zástupci českých obchodních sítí je pro nás výzvou.

Banány jsou jedním z produktů, které v tuzemsku často končí ve slevových akcích. Cítíte tlak na cenu i u fairtradových výrobků?

Yanzaguano: Platí to u běžných banánů, u fairtradových to nevidíme. Je zde na základě mezinárodní dohody stanovena minimální cena, kterou pěstitel vždy dostane.