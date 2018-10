Kvůli legu jsem zkoumal polární led i hasiče, říká designér

Řada City je jednou z nejstarších, které LEGO vyrábí. Jak si prodejně stojí?

To bohužel nemohu komentovat. Ano, řada City má velmi dlouhou historii. Oslavujeme jí třeba hasičská auta, ale hledáme i jiné motivy. Novou stavebnicí je například nemocnice, kterou jsme nedávno dokončili. V designu myslíme na to, že chceme dětem zprostředkovat zážitek z hraní, nabídnout jim něco skutečně vzrušujícího. Může to být auto, budova nebo prvky krajiny.

Vaší strategií je prodávat novinky jen po určitou dobu. Podle čeho se rozhodujete, jak dlouho budou na trhu?

Nemůžu mluvit o strategiích, novinky v produktové řadě přinášíme každý rok. Snažíme se zprostředkovat hru na role. Skvělým příkladem je třeba LEGO s motivy policie. Pro děti je vzrušující čelit konfliktu mezi policisty a zloději.

Čím jste při designu limitován? Třeba počtem nových kostek, které smíte použít?

Omezující mohou být například i nové prvky lega, které nejsou v nabídce, ale pro nové sety většinou nové kostky potřebujeme. To si vyžádal třeba design nejnovějšího vlaku City, který je navíc možný ovládat i z tabletu. K designu přistupujeme různě. Vytváříme skici modelů, ale také pracujeme s kostkami, hrajeme si, skládáme je dohromady a s designéry se bavíme o tom, jak by model měl vypadat, jak by měl být veliký, co se k sobě nehodí apod. Také je důležité, aby pro děti bylo snadné stavebnici složit. Ve finále zapojujeme do hry děti, abychom se ujistili, že je stavebnice přesně taková, jakou jí chtějí mít.

V práci vysypete krabici kostek na koberec a hrajete si, nebo je design spíš o práci s počítačem?

Máme několik počítačových programů, kde si můžete stavebnici namodelovat a pomáhají vám v designu. Nejúžasnější věcí ale na této práci je, že každý designér si může vybrat vlastní způsob, jak model navrhne. Takže si v pracovní době vlastně můžete hrát s kostkami a zároveň tak mít jistotu, že je model například ve správném měřítku.

Jaké sety patří k nejúspěšnějším?

Snažíme se nabídnout celou škálu modelů. Dlouhodobě to jsou policejní stanice, hasiči nebo vlaky. Ale hledáme inspiraci i mimo město. V posledních letech přicházíme například se stavebnicemi s polární tematikou. Vydali jsme se kvůli tomu do arktické oblasti, kde jsme objevovali kouzlo ledu, nebo do hlubin moře. Byli jsme i v džungli, studovat hady a další zvířata, což bylo úžasné.

Takže jako designéři hodně cestujete?

Nepodívali jsme se zatím do vesmíru. Ale jako designéři hledáme inspiraci a tato místa navštěvujeme. Byli jsme například v zařízení pro výcvik požárníků, kde jsme celý den zakládali a hasili ohně a učili se, jak fungují hasičské stroje a vybavení. Detaily z praxe potom přenášíme do vývoje stavebnic.

Vypadá to jako práce snů.

Ano, je to úžasné. Je tu skvělý kolektiv a lidé jsou tu velmi oddaní své práci. Spolupracujeme v rámci širokého týmu designérů, kde má každý trochu jiné schopnosti a nápady, které tu spojujeme dohromady.

Jak dlouho jste usiloval o tuto práci?

Tři roky jsem studoval produktový design na University of Plymouth ve Velké Británii. Hned poté jsem zažádal o práci v LEGO. Hodně mi pomohlo zaměření na design. Myslím, že pokud se rád bavíte, jste zvědavý, ctižádostivý a máte dobré nápady, máte pro to dobré předpoklady. Už jako dítě jsem si hodně hrál se stavebnicí LEGO. Dokola jsem stavěl hasičská auta z červených a bílých kostek. Později jsem si hrát přestal, ale na univerzitě jsem se k němu vrátil. Dnes o kostky stále zakopávám, i když přijdu z práce domů.

A co děláte, když chcete vypnout?

Občas je to nutné. Ve volném čase stavím motocykly a jízdní kola.

Kolik lidí je za vývojem LEGO City?

Máme tým deseti designerů. Zabývají se vymýšlením modelů, ale také tvorbou návodů a grafických detailů. Dalších lidé zajišťují propojení například s výrobou nebo manažerské funkce.