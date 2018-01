Ikea otevře v Praze nový obchod. Zákazníci v něm nezabloudí, bude malý

Otevření nové Ikey, která bude stát buď v centru Prahy, nebo na frekventovaném místě typu nákupního centra, je na spadnutí.



Který výrobek je pro Ikeu v Česku bestsellerem a v kolika domácnostech ho najdeme?

Mezi nejoblíbenější produkty u českých zákazníků patří vonná svíčka Sinnlig. Jen v období od září do prosince 2017 se jich prodalo 600 tisíc. Kromě toho, že je mezi zákazníky hitem, získala nejlepší hodnocení v nezávislém testu pořadu A dost na škodlivé látky a alergeny, z čehož máme velkou radost. Na druhém místě je sklenice Pokal s objemem 3,5 decilitru, které se prodalo 280 tisíc, hned za nimi je žárovka LED se 170 tisíci. Z nábytku je bestsellerem bílý policový systém Kallax.

Co na českého zákazníka naopak nefunguje?

Čeští zákazníci mají rádi moderní styl, jsou ale spíše racionální a střídmí. Nepotrpí si příliš na výrazný nebo provokující design či extravagantní doplňky.

Investují Češi do zvelebování svých domácností?

Na rozdíl třeba od Maďarů netráví Češi tolik času doma, ale preferují volnočasové aktivity a chtějí být v přírodě. Bydlení a domov jsou pro ně důležité, ale kvalitu života hledají jinde. Pro nás je to velká výzva. Musíme je více motivovat k tomu, aby si vylepšovali domovy. Ze sortimentu mají Češi oproti zákazníkům na Slovensku či v Maďarsku větší zájem o rozkládací pohovky a sedačky. Nejsou tradiční a mají rádi neutrální barvy.

Jsou zdejší zákazníci náročnější?

Trendy se mění. V Česku je větší poptávka po kvalitnějším zboží než dříve. Lidé zároveň více zvažují, kolik času jsou ochotni obětovat nákupu. S rychlostí souvisí internetový obchod a také dostupnost výdejních míst. Český zákazník naopak není tak loajální jako klienti v jiných zemích.

Před rokem jste spustili e-shop. Jak se daří on-line prodejům?

Internetový obchod nám generuje momentálně šest procent tržeb. Odhadujeme, že v budoucnu to bude až 15 procent. Musíme ale vyřešit logistiku, protože v Česku nemáme žádný centrální sklad na vyřizování on-line objednávek a vše řeší obchodní domy. Současný e-shop do roka a půl nahradí finální verze, která už běží ve Velké Británii. Stávající e-shop například nenabízí veškeré možnosti platby.

Kolik nových zákazníků vám e-shop přináší?

Zhruba čtvrtina z nakupujících jsou noví klienti, kteří bydlí daleko a nemají možnost nás osobně navštívit. Zbývající tři čtvrtiny jsou naši stávající zákazníci.

Budete investovat do výstavby sítě výdejních míst, která jsou dalším způsobem, jak se přiblížit zákazníkům?

Pokud se schválí koncept, který by měl být hotov na jaře, službu budeme testovat. Zatím nevíme kde, ale v úvahu připadají místa, jako je Hradec Králové, České Budějovice nebo Plzeň. Není třeba tolik prostoru, stačí si pronajmout kolem tisíce metrů čtverečních. Je však předčasné o tom mluvit.

Profil Marek Feltl (51) Pro švédský nábytkářský koncern pracuje 25 let. Absolvent matematiky a ekonomické geografie prošel oddělením importu, vedl logistiku a otevíral oba domy v Praze. Od roku 2012 je ředitelem Ikey v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Zkušenosti má i ze zahraničí. Kromě práce ve Švédsku a Budapešti byl zástupcem ředitele v Itálii, která je čtvrtým největším trhem firmy. Je ženatý, má dvě děti a rád cestuje.

V Česku máte čtyři obchodní domy. O otevření dalších se mluví už roky. Pohnuly se někam plány?

Pro další obchody, velikostí srovnatelné třeba s tím na Zličíně, je tuzemský trh příliš malý. Testují se však menší formáty obchodního domu. Také zvažujeme otevření takzvaného pop-up obchodu v centru Prahy nebo na místě s velkou návštěvností, jako je velké obchodní centrum. Novou prodejnu chceme otevřít v první polovině letošního roku a teď hledáme místo. Jakmile je budeme mít, už nám nic nebrání v plánování. Investici máme schválenou.

Jak má nová prodejna vypadat?

V obchodě bude zajímavější nabídka, kterou chceme často měnit. Vyřízneme kousek Ikey a představíme ho lidem. Nepůjde o konkurenci obchodního domu ani o výdejnu zboží. Bude spíše místem inspirace, setkávání, pořádání eventů, přednášek s designéry a workshopů. Chceme tam představovat novinky a limitované edice. Pomoci na místě s naplánováním kuchyně, obývací stěny a podobně.

Předpokládám, že bude výrazně menší než ostatní obchodní domy Ikey v Česku.

Ano. Podobné obchody v zahraničí, například ve Varšavě, Stockholmu či Římě, zabírají mezi osmi a patnácti sty metrů čtverečních. Spolu s programovou částí obchod nabídne část prodejní. Kromě toho, že si tam zákazníci přijdou pro radu, si budou moci zboží zakoupit. Pop-up obchod bude napojen na jeden z obchodních domů v Praze.

Zacílíte v budoucnu také na movitější klientelu?

Stále pro nás bude hlavní střední, nikoliv vyšší segment. Určité věci se posouvají k vyššímu segmentu, například série Stockholm, ale nechceme na ně klást důraz. Zákazníci s námi nemají jen odmaturovat, ale rovněž stárnout. Střední proud rozbíjíme například tím, že každý rok měníme až 30 procent svého sortimentu a čtyřikrát do roka také nabídku. Unikátní chceme být i v limitovaných kolekcích, kterých představujeme asi deset do roka. Jsou to třeba edice výrobků z korku, z banánových listů nebo plakátů. Tento segment do budoucna posílíme a častěji budeme uvádět na trh. Zákazník by měl mít možnost koupit si něco, co nemá jeho soused.

Jak se vám daří na Černém Mostě, kde váš obchod stojí vedle konkurence XXXLutz?

Vítáme, když je konkurence poblíž. Zákazníci mají na výběr a všichni z toho máme prospěch. Když zákazník vyrazí na Černý Most do konkurenčního obchodu, může se stavit i u nás. V obchodních centrech je také více obchodů s podobnými produkty vedle sebe a pro košili neběháte kilometry.

Nakupují lidé v době konjunktury výrazně víc?

Obrat jsme za posledních pět let zvýšili o 33 procent. Předloňský rok byl však pro nás trochu zklamáním, rostli jsme jen o tři procenta. Průměrná útrata stoupla, ale ubylo zákazníků. Ti přijeli za většími nákupy, například za nábytkem, ale zaznamenali jsme pokles v prodeji doplňků. Lidé si rozmýšleli, zda vážit cestu pro svíčku, ubrousek nebo hrnec. Tomu by měly pomoci on-line prodeje.

Jak se vám daří v prodeji kuchyní?

Pokud bereme v úvahu nabídku jedné značky, jsme lídrem trhu. Kuchyně pro nás představují už 15 procent celkového obratu. Ročně jich v Česku prodáme asi 22 tisíc zhruba za 1,2 miliardy korun. Předloni rostly rychleji než jiný sortiment, odhadem o šest procent.

Loni jste rovněž spustili bazar. Je to záležitost image, nebo má sám o sobě nějaký ekonomický přínos?

Důvodem je spíš ochrana životního prostředí. Zákazník nám náš nábytek může prodat, my jej za výkupní cenu prodáváme dál, takže na tom samozřejmě tratíme. Ukazujeme tím na ekologické aspekty a možnost opětovného použití nepotřebných věcí.

Má česká Ikea možnost ovlivnit, jaký nábytek se bude vyrábět v Česku, nebo je to řízeno ze švédské centrály?

Podnikáme na základě franšízové smlouvy. Něco je určováno globálně, ale máme poměrně dost prostoru. Výrobu nábytku však neovlivníme, protože plně spadá pod společnost Inter Ikea Systems, která je vlastníkem konceptu a veškerých práv. Můžeme ovlivnit, které ze zhruba 12 tisíc výrobků se budou v tuzemsku prodávat. Nabízíme přibližně 9,5 tisíce položek zboží, některé povinně. Můžeme také iniciovat výrobu produktu, který je pro daný trh vhodný a prozatím chyběl v nabídce.