Na módě vydělám, věří investor. Z Pietro Filipi chce tygra v inovacích

V roce 2017 jste byl velmi aktivní. Jako investor jste vstoupil do taxi aplikace Liftago nebo výroby kol značky Favorit. Především jste ale koupil českou módní značku Pietro Filipi. Byla vaše rozhodnutí správná?

Zatím je krátká doba na hodnocení. Zatím všechno, co jsem chtěl zrealizovat, se podařilo. Jednáme poměrně rychle. To byl i případ Pietro Filipi, kde nebylo moc dalších zájemců. Nebyla to rvačka, protože firma není v dobré kondici. Viděl jsem ale příležitost a světlo na konci tunelu.

Dosud jste investoval hlavně do technologických firem. Přichází s Pietro Filipi, kde jste získal 80 procent, obrat?

Chtěli bychom teď více zacílit na retail a módu. Nemám v plánu a ani na to nemám kapacitu, investovat do něčeho, co bude úplně mimo naše zaměření.

Pietro Filipi v poslední době nevydělává. V čem je problém?

Ve vysoké míře zadluženosti, dlouhodobém poklesu návštěvnosti a nedostatečně dobře fungujícím on-linu. Dlouhodobě klesá návštěvnost obchodních center a je to kompenzováno růstem e-commerce. Pietro Filipi tento trend nereflektovalo. Kdybych to zjednodušil, firma nebyla optimálně řízená. Prolínalo se to ve všem. V produktech, ve výrobě i v marketingu.

Proč jste do toho šel?

Pietro Filipi je největší česká módní firma. Viděl jsem to jako jedinečnou příležitost. Přišlo mi lákavé dostat se v nějakém odvětví v ČR na pozici jedničky a pomoci firmě expandovat do zahraničí. Líbí se mi české značky a vidím prostor pro to, aby se dostaly do zahraničí. Také zde vidím spoustu schopných lidí, kteří tomu mohou pomoci.

Je to zároveň první investice, kde jste v exekutivě. Věnujete tomu hodně času?

Ano. Baví mě to a je to víc o emocích. Navíc jsem se o retail a módu dlouhodobě zajímal. Není to jen investice, kterou chci v určitém čase zhodnotit a třeba to bude základní stavební kámen celé investiční skupiny. Věřím, že by to mohla být investice s největším zhodnocením. Proto se tomu osobně věnuji daleko víc než ostatním investicím.

Jaký výnos považujete u svých investic za úspěch?

U rizikovějších investic, které děláme, jsou to minimálně desítky procent ročně. Výnosové procento by na investované peníze mělo být v průměru víc než 25 procent ročně.

Jak nákladná bude resuscitace značky Pietro Filipi?

Bude vyžadovat peníze v řádech desítek, ne-li stovek milionů korun ve velmi krátkém čase. Pro to, abychom expandovali, stali se technologickou firmou a šli nahoru i v otázce kvality produktů. Většina mých peněz půjde tímto směrem.

Zafinancujete to sám?

Nějaké možnosti mám. Pokud bych věděl, že na to nestačím, mohu přijít za nějakým investorem, který by do projektu minoritně vstoupil. V tom případě by to nebylo jen o penězích, ale o další přidané hodnotě.

Proč nestále módní branži tolik věříte a věnujete tolik energie?

Vidím v tom obrovský potenciál právě proto, že do této oblasti se nikdo z investorů moc nepouští. Je to komplikovaný trh. Nůžky mezi menšími společnostmi a těmi opravdu velkými jako je třeba skupina Inditex, se rozevírají. Velcí nejsou tak rychle schopni reagovat technologickými inovacemi na vývoj. Dnes jsou přitom neuvěřitelně zajímavé technologie, které vám umožňují dělat byznys lépe. V Pietro Filipi je začínáme implementovat.

Co máte na mysli?

Třeba technologické novinky jako jsou zrcadla, které vám ukáží, jak vypadáte v konkrétních šatech, aniž byste si je zkoušeli. Je to jen jedna z mnoha věcí, které ukazují, jak móda v retailu bude vypadat. Nutné je propojování online světa s klasickými nákupy. Objednáte si zboží, přijdete do obchodu a zboží už máte připraveno ve zkušební kabince. Chceme být s Pietro Filipi průkopníkem technologických novinek v oboru.

Jakou pozici má značka na internetu?

V České republice dnes generuje mezi 6 a 7 procenty celkového obratu. Číslo chceme zdvojnásobit. Ve srovnání s trhem je to málo, oproti konkurenci českých značek jsme na tom relativně dobře. Úspěšné zahraniční firmy ale mají podíl internetových prodejů na tržbách mezi 15 a 20 procenty.

Proč je oblast obchodu s módou pro investory tak nepřístupná?

Nejen pro investory, ale i pro banky je to komplikovanější byznys než ostatní. Odhadnout pro ně, zda se něco prodávat bude či nebude, je pro ně věštěním z křišťálové koule. Podle mě to není pravda. Je množství dat, na základě kterých jste schopen se dobře rozhodnout, zda se něco bude nebo nebude prodávat.

Chystáte se navázat další investicí v retailu?

Je možné, že další podobnou investici uděláme, ale zatím nic konkrétního nemáme.

Investujete spíš do rizikových projektů. Z jednoho jste už vycouval. Co se v případě tržiště na prodej ojetin Carzada nepovedlo?

Nedohodli jsme se s ostatními akcionáři na dalším směřování společnosti a proto jsme museli investici odepsat. Bylo tam velké množství akcionářů z různých zemí a nenašli jsme flexibilní rozhodnutí pro to, aby se firma dostala z nelehké situace. Odešli jsme ze ztrátou.

Je obtížné najít a zainvestovat nový projekt?

Naše investice jsou více rizikové. Trh dnes vzhledem ke konjunktuře nenabízí moc zajímavých příležitostí za rozumné peníze. Pokud chcete koupit firmu, která vydělává, musíte platit vysoké násobky toho, co vydělá a návratnost je velmi dlouhá. Proto se v tomto ekonomickém cyklu díváme spíš po začínajících společnostech, firmy v problémech nebo ty, které nabízejí významnou synergii k tomu, co děláme.

Investujete i do nemovitostí. Co vás zajímá?

Naši divizi C2H Immovables zajímají rezidence v hlavním městě. Teď jednáme o jednom projektu na Praze 6. Věříme, že ho v průběhu ledna koupíme, rozvineme a kolem roku 2019 prodáme. Díváme se po činžovních domech, pozemcích.

Není už pozdě na nákup realit v době, kdy jsou ceny na rekordech a mluví se o vznikající bublině?

Záleží, co s nimi chcete dělat. Pokud koupíte hotovou nemovitost a nic s ní neuděláte, tak jsou ceny opravdu vysoko. Na druhou stranu to neznamená, že nemohou být ještě výš. Od developerů a od kolegy Jiřího Viceníka mám informace, že prostor pro růst cen nemovitostí ještě je. My své projekty prodáváme v horizontu 12 až 18 měsíců, a tam myslím, že významná korekce nepřijde.

Působil jste v investiční skupině DRFG, která nechvalně proslula trestním stíháním zakladatele Davida Rusňáka, obviněného z úniku policejních odposlechů. Jaká byla vaše role?

Měl jsem na starost přítok kapitálu do společnosti. Řídil jsem finanční distribuci a z pozice místopředsedy představenstva jsem spolurozhodoval o tom, kam se peníze budou investovat. Svůj zbývající podíl už jsem loni prodal. S Davidem Rusňákem jsme v kontaktu, občas se potkáme, ale byznys spolu neřešíme.

Nekomplikovala vám váš byznys známost s Davidem Rusňákem?

Ne. Když jsem odcházel, nebylo nic známo z aféry, která proběhla v médiích. Ke kauze nemám žádné informace a nemám k tomu co říct.

Proč jste finančně podpořil kandidaturu Jiřího Drahoše na Hrad?

Obecně cítím nějakou míru společenské odpovědnosti a občas podpořím něco, co mi dává smysl. Toto byla jedna z věcí. Z kandidátů na Hrad je mi nejvíc sympatický.

Loni jste získal podíl také v taxi aplikaci Liftago. Blíží se její expanze do Budapešti?

Není to pro nás hlavní priorita. Díváme se i po dalších trzích a sjednocujeme expanzivní politiku. O Budapešti se uvažovalo, je to otevřené. Chtěli jsme tam vstoupit s lokálním partnerem, protože je to specifický trh. Jednáme s maďarským partnerem. Je to jedna z možných destinacích, kam bychom chtěli vstoupit, ale uvažujeme i o dalších trzích.

Loni jste vystoupil z neznáma, proinvestoval jste 150 milionů do řady firem. Budete i letos tak aktivní?

To nedokážu říct, třeba proběhne víc investic. Doufám, že letošní rok přinese zajímavé okolnosti v souvislosti s tím, co mě teď nejvíc zajímá, a to je Pietro Filipi. Snad se nám firmu podaří stabilizovat v ČR, dostat ji do černých čísel a udělat nutné kroky pro plánovaný vstup do zahraničí. Zpočátku chceme další trhy testovat na internetu. Tam, kde bude odezva lepší, můžeme investovat i do tradičního offline prodeje.