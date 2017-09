Začíná hon na neplatiče povinného ručení. Chybovat nebudeme, říká šéf ČKP

Matoušek vysvětluje, jak bude příspěvek nově fungovat a co nový systém přinese. „Fungování příspěvku nepojištěných řidičů je pro nás zásadní reputační otázka. Hodláme napřít všechny síly k tomu, aby se chyby minulého systému neopakovaly,“ říká.



Před zrušením předchozího příspěvku nepojištěných řidičů jste byli kritizováni, protože jste rozeslali stovky tisíc neoprávněných výzev k zaplacení. Nebude se to stávat znovu?

Tehdejší potíže spočívaly ve špatném propojení databáze ministerstva dopravy, která obsahuje údaje o vozidlech, s databázemi pojišťoven. Teď je zcela zřejmé, komu vozidlo patří. Proto si troufám říci, že chybovost bude velmi nízká. Každý dopis bude navíc obsahovat přesné informace, jak mají lidé postupovat, pokud by jim výzva přišla neoprávněně.

Jak dlouho potrvá, než výzvu řidiči bez povinného ručení pošlete?

Pojišťovny mají ze zákona povinnost informovat nás o vzniku či zániku pojištění do jednoho měsíce. Poté pár týdnů počkáme, abychom se ubezpečili, že vozidlo skutečně nemá povinné ručení. Orientačně odhaduji, že se ozveme tak za dva měsíce. V zákoně je promlčecí lhůta jednoho roku, dokdy musíme příspěvek začít vymáhat. Nebudeme ale čekat kvůli tomu, abychom od nepojištěných požadovali příspěvek za celý rok. Cílem příspěvku je informovat nepojištěného co nejdříve.

Jan Matoušek (44) Řadu let působil v České bankovní asociaci, od srpna 2015 je výkonným ředitelem České asociace pojišťoven a od července 2016 i České kanceláře pojistitelů. Dříve pracoval jako vrchní ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu či jako ekonomický diplomat na české ambasádě v Římě. Je předsedou správní rady Nadačního fondu ČBA pro podporu vzdělávání. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně.

Co se bude potom dít?

Nejprve pošleme výzvu s upozorněním, že řidič nemá nebo neměl zaplacené povinné ručení. A požádáme ho, aby podle počtu dnů zaplatil příspěvek nepojištěných řidičů. Pokud ho neuhradí nebo nám ne- ohlásí, že mu výzva nepatří, budeme posílat upomínky. Výši nákladů procesu bude stanovovat vyhláška ministerstva financí a očekáváme, že se bude jednat o pár stovek korun. Pokud ani poté nezareaguje, budeme se muset obrátit na soud, který v té věci pravomocně rozhodne. Pokud nám dá za pravdu, bude nepojištěný řidič hradit i náklady na soud či vymáhání.

V předchozím období činil příspěvek pro běžná osobní auta 50 korun za den, pro různé typy vozidel se pohyboval mezi 20 korunami a třemi stovkami. Jaká bude jeho výše nyní?

Sazby stanoví ministerstvo financí. ČKP poskytla ministerstvu podrobné podklady, aby mohlo stanovit spravedlivé sazby tak, aby ve fondu bylo dost peněz na vyplácení nepojištěných škod. Kolik to nakonec bude, však zatím nevíme. Pro řidiče každopádně bude výhodnější sjednat si povinné ručení.

Budete posílat výzvy k zaplacení také řidičům, kteří nyní nemají pojištění?

Povinnost platit povinné ručení nikdy ze zákona nezmizela. Ti, kdo ho teď neplatí, zákon porušují. Ale příspěvek budeme od nového roku požadovat po těch, kteří nebudou mít pojištění od ledna.

Co se ještě změní?

Sníží se takzvaný regres, tedy škody, které může ČKP vymáhat po nepojištěných vinicích dopravních nehod. Bude to omezené jednou třetinou způsobené škody, tedy dvě třetiny způsobené škody viníci nehod platit nemusí. Částka má navíc strop ve výši 300 tisíc korun. Je to sice citelná cifra, ale neměla by být pro nikoho likvidační. Ani mezi nepojištěnými nejsou výjimkou škody nad 10 milionů korun a běžný motorista není tak vysoké částky schopen uhradit. Stropy se pochopitelně netýkají případů, kdy někdo způsobí škodu úmyslně nebo pod vlivem alkoholu či drog. Tam budeme stejně jako pojišťovny vymáhat plný regres.

Co je ČKP? Česká kancelář pojistitelů byla zřízena zákonem, jejím členy jsou všechny pojišťovny, které v Česku prodávají povinné ručení. Spravuje garanční fond, z něhož se hradí škody způsobené nepojištěnými, nezjištěnými či zahraničními vozidlo. Kancelář pak škodu vymáhá po viníkovi, pokud ho dohledá. Od 2014 spravuje i fond zábrany škod, do něhož odvádí pojišťovny tři procenta z přijatého pojistného.

Kolik řidičů nyní nemá povinné ručení a jaké způsobují škody?

Odhadem jde zhruba o 110 až 130 tisíc nepojištěných vozidel. Povinné ručení má přitom uzavřeno zhruba 7,7 milionu vozů. Nepojištěná vozidla způsobí ročně zhruba 2,5 tisíce dopravních nehod, za něž ČKP vyplatí na škodách 460 milionů korun. Ale je třeba říct, že poté, co byl od roku 2015 zrušen příspěvek nepojištěných řidičů, začal mírně růst počet škod i jejich objem. Jejich zvýšení čekáme i pro letošek.

Klesne se zavedením příspěvku počet nepojištěných řidičů?

V prvním roce fungování minulého příspěvku klesl počet nepojištěných škod o 20 procent. A v dalších letech klesal o šest až osm procent ročně, což zhruba odpovídá i poklesu počtu nepojištěných vozidel. Domnívám se, že vývoj by mohl být podobný. Podle našeho průzkumu většina řidičů neplatí povinné ručení nevědomky, zapomenou se přihlásit nebo o tom nevědí. Pět procent řidičů ho však neplatí vědomě, což nás překvapilo.

Kolik škod se podaří na nepojištěných vinících vymoci?

Liší se to podle výše škody. Vymáhání vyšších částek v řádu statisíců a milionů je totiž velmi problematické. U dražších škod vidíme, že viníci mají zásadní problémy částky splácet. Obecně je vymahatelnost regresu kolem 30 procent, což je ještě ve srovnání s dluhy obecně a s ostatními zeměmi, kde se zaplacené nepojištěné škody také vymáhají po vinících, velmi dobrý výsledek.

Myslíte, že nově zavedené stropy úspěšnost zvýší?

Domnívám se, že zásadně. Pro nás to na druhou stranu bude znamenat snížení příjmů z regresu. Stropy ale vycházejí z našich zkušeností, jak vysoké částky jsou lidé ještě schopni uhradit. Zbytek škody se bude hradit z příspěvků nepojištěných.

A bude to stačit? Během tří let, kdy se příspěvek nepojištěných nevybíral, dorovnávaly příjmy garančního fondu pojišťovny z peněz, které vybraly na povinném ručení. Budou muset přispívat i nadále?

Uvidíme, zda bude úhrn příspěvků stačit na úhradu nepojištěných škod. Buď to stačit nebude, a pak to budou muset pojišťovny dorovnat, anebo se vybere přibližně tolik, aby se z toho škody zaplatily. Vybrané prostředky od nepojištěných řidičů ale také mohou převyšovat objem škod. Zákon nově počítá s tím, že se přebytky převedou do Fondu zábrany škod, třeba na programy prevence či na nákup techniky pro hasiče. Smyslem není kumulovat v garančním fondu prostředky a pak je rozdělit pojišťovnám, jak se nám dřív často předhazovalo. Prostředky by- ly a jsou vždy ze zákona určeny na výplatu nepojištěných škod.

Při vybírání příspěvku nepojištěných v minulém období vznikly přebytky...

A ty se nám první rok po jeho zrušení docela hodily. Smyslem příspěvku je zajistit dlouhodobé financování garančního fondu. Příspěvek má sloužit k tomu, aby nepojištění řidiči hradili nepojištěné škody. Aby je v ceně povinného ručení nehradili ti poctiví.

Můžeme čekat, že díky změně povinné ručení zlevní?

Na trhu je krajně neradostná situace, protože řada segmentů pojištění motorových vozidel je v technické ztrátě. Obecně se dá říct, že to, co se vybere, neodpovídá tomu, co je často vyplaceno. Ale ze své pozice nemohu veřejně komentovat ceny. Mohu jen říct, že v posledních letech dochází ke stagnaci sazeb povinného ručení, které nekorespondují s vývojem způsobených škod. Výše průměrné škody stále roste, například u škod na zdraví vychází téměř na půl milionu korun. Celkově nejhorší výsledky jsou u tahačů a nákladních aut, kde způsobené škody převyšují vybrané pojistné o desítky procent.