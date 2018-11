Kvůli vánoční půjčce bezdomovcem? V Rozstřelu promluví expert na dluhy

Podle statistik inkasní společnosti M.B.A. Finance se domácnosti dostávají do dluhů po Vánocích a následné chřipkové epidemii, která je načas vyřadí z pracovního života a sníží jejich příjmy.

„Významná část dlužníků se dostává do problémů se splácením zhruba do dvou až čtyř měsíců po vánočních svátcích,“ uvedla analýza, která zkoumala data 540 tisíc dlužníků. Lidé potom dluží na výdajích spojených s chodem domácnosti, tedy za energie, telekomunikační služby, pojištění a bankovní úvěry. Většina domácností si vezme půjčku do 30 tisíc korun.

Mezi ty nejzbytečnější příčiny pádu do dluhové pasti patří i půjčky na pořizování vánočních dárků. Právě o tom bude v diskusním pořadu Rozstřel vyprávět odborník na dluhovou problematiku Daniel Hůle.

Daniel Hůle.

„Půjčky na Vánoce lákají na radost pro druhé, ale přinášejí spíš smutek z pozdější exekuce. Už nyní má exekuci téměř 900 tisíc lidí a ze započtením partnerů a dětí je to už více než dva miliony lidí,“ říká Hůle. Půjčky na Vánoce každoročně zvýší počet běžících exekucí, kterých je už nyní téměř pět milionů.

Prozradí, kolik si lidé na dárky půjčují, jaké je jejich sociální postavení a jak může neuvážená půjčka ovlivnit budoucí kvalitu života těchto lidí. Samozřejmě záleží také na tom, kde si dotyčný půjčí. A když už je to nutné, měl by vědět, čemu se vyvarovat a jak se nenechat napálit.

Pořad Rozstřel odvysíláme v pondělí 19. listopadu od 12:30. Pořadem bude provázet moderátor iDNES.cz Vladimír Vokál.